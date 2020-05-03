　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地位僅次總統！捷克參議院長：若訪台可展現「重視自由民主」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲捷克參議院院長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自Facebook／Miloš Vystrčil）

▲捷克參議院院長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，如果決定出訪台灣，目的是為了展現捷克的國格和重視自由民主。（圖／翻攝自Facebook／Miloš Vystrčil）

文／中央社記者林育立柏林2日專電

捷克前參議院議長柯加洛（Jaroslav Kubera）驟逝後，接任者維特齊（Miloš Vystrčil）是否訪台成為捷克政壇焦點。維特齊表示，若他最後決定出訪台灣，目的是展現捷克的國格和重視自由民主。

柯加洛原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝死。鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，繼任的維特齊3月宣布暫緩台灣行的規劃。

根據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊訪台，對捷克和歐洲的對台關係將有高度象徵意義。

捷克公共電視台（Česká televize）上月29日報導，維特齊表示，如果他最後決定訪問台灣，不是為了報復，而是展現捷克的國格和對自由民主的重視。維特齊強調，期待訪台能留下捷克也希望幫助其它人獲得自由的印象。

不過，如果維特齊在疫情趨緩後決定訪台，勢必衝擊捷克和中國的關係，對此捷克外長派提賽克（TomášPetříček）表示，訪台的影響大家都很清楚，他不建議、但也不會阻止他訪台。

▲▼捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，柯加洛的遺孀日前指控，中國大使館威脅柯加洛不要訪台、不然將對捷克企業報復的一封信是導致他猝死的原因，在捷克政壇引起軒然大波，維特齊表示將全力調查這封信的背景，讓真相水落石出。

►捷克前參議長訪台前猝逝　遺孀指控：曾收到中國大使館恐嚇信

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
花東海域11：24規模5.9地震！最大震度4級
金正恩才現身..北韓射多枚槍彈「擊中非軍事區哨所」！南韓軍開
周揚青「一個符號」酸爆愷樂！IG首發文「新髮型曝光」揭近況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙「封鎖7周」鬆綁！民眾搶「解禁第1秒出門」清晨街道湧運動人潮

義大利死亡人數下滑…突「單日激增至474死」！近7成來自倫巴底

五眼聯盟15頁情報文件　揭露「中國隱匿疫情」害死全球幾十萬人！

金正恩消失！《外交政策》提出3大可能：他還會神隱一陣子

遠離病毒最後淨土！全球33地區「通報0病例」　共同特點曝光

加州擬「關閉所有海灘」　佛州下周「逐步解封」邁阿密維持禁足令

川普：中國「盡其所能讓我敗選」！　稱北京「防疫方式」就是證據

川普宣布「社交距離政策」不延長實施！下周就要飛別州：支持重啟經濟

瑞德西韋有效協助病患「康復速度加快31%」！白宮證實了

快訊／英相強生「宣布當爸」！女友今早倫敦生下男嬰

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

神隱超過20天！金正恩公開現身 燦笑出席工廠剪綵金與正陪身旁

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

避免大功率電力系統受攻擊　川普下令禁止進口外國設備

會動的金正恩笑裡藏刀！肥料廠可偷提煉「它」　專家警：核礦場在附近

快訊／北韓突射多枚槍彈「擊中非軍事區南韓哨所」！　韓軍開槍示警

安倍要喚起國際輿論「力挺台灣參與WHO」！　意在牽制中國

地位僅次總統！捷克參議院長：若訪台可展現「重視自由民主」

會動的金正恩回歸剪綵！　財經網美：20天出不來「一定有事情」

西班牙「封鎖7周」鬆綁！民眾搶「解禁第1秒出門」清晨街道湧運動人潮

影／金正恩重磅歸來！川普推特PO出「一句話」　網氣炸了：你是在高興什麼

義大利死亡人數下滑…突「單日激增至474死」！近7成來自倫巴底

五眼聯盟15頁情報文件　揭露「中國隱匿疫情」害死全球幾十萬人！

鼓勵吹哨抓固定空污　中市府祭出史上最高獎金200萬元

親子最愛！苗栗客家文化館賞雪去　絕美「夏雪」太殺底片

夏季限定！東引特色無菜單漁夫料理　一開賣便秒殺

台中酒駕男拒檢催油門連撞3車翻覆　5人狼狽逃出乘客連坐處分

中學男廁發現土製炸彈　港警再搜出10公斤化學原料

避免大功率電力系統受攻擊　川普下令禁止進口外國設備

夫待小三愛巢4hrs…甜稱「老婆」！正宮跟蹤蒐證怒告　「畫質不佳」敗訴

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

甩肉好簡單！提升減脂效果的5招小秘訣　照著做2個月體脂下降5%

年長者難抗疫！NBA 3名教頭65歲以上　總管們擔心復賽後健康

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃

金正恩坐著抽菸　還搭車盤腿

川普擬找5國連署「要求譚德塞邀台出席WHA」　專家說話了

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

炒股8天賺千萬　老闆全分給員工

金正恩現身剪綵！網看背板日期嚇壞

五眼聯盟報告揭中國隱匿疫情證據

北韓曝金正恩影片　走路姿勢僵硬

金正恩重磅歸來！川普「一句話」網怒爆

金正恩回歸　他驚見照片藏玄機

聽到台灣就跳針　他被加拿大國會傳喚

金正恩「得意笑臉」現身！黃創夏：這2人危險了

蒼蠅交配到一半被樹脂滴到　定格成琥珀標本

更多熱門

相關新聞

布拉格市長與台北締結姊妹市　竟遭威脅

布拉格市長與台北締結姊妹市　竟遭威脅

日前捷克前參議院長柯佳洛（Jaroslav Kubera）為歐洲少數公開支持台灣的政治人物，卻傳出在出訪台灣前過世，柯佳洛的遺孀公開表示，丈夫的公事包內，曾放有中國及捷克政府的警告信，懷疑柯佳洛的死與此有關；布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）同樣對台灣表示友好，並且締結姊妹市，如今也傳出收到死亡威脅。

Skoda在大陸恐遭報復性抵制

Skoda在大陸恐遭報復性抵制

捷克參議長訪台前猝逝　遺孀驚爆內幕

捷克參議長訪台前猝逝　遺孀驚爆內幕

Skoda Octavia年底可望登台

Skoda Octavia年底可望登台

捷克擬鎖國1年　夏季別想出國玩

捷克擬鎖國1年　夏季別想出國玩

關鍵字：

捷克柯佳洛維特齊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

羅志祥「危險對話」被挖出！

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

收到簡訊2週…男突味覺異常：我有新冠肺炎！醫見「整片消失」驚

陸網友關注金正恩現身：臉變方像替身！

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

更多

最夯影音

更多
躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面