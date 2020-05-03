公衛專家打臉印度「群體免疫」政策　4萬台呼吸器撐13億人口

▲印度新德里的醫療人員在簡易搭建的棚子內為民眾進行檢測。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

英國首相日前提出「群體免疫」（herd immunity）政策，被痛批這是「物競天擇」，放棄部分民眾的生命。而印度最近也討論起群體免疫的政策，然而有公衛專家指出，由於印度的醫療資源不足，加上13億龐大人口，如果想要達到「群體免疫」，恐怕要犧牲非常多人的生命。

根據《Foreign Policy》專欄報導，愛丁堡大學醫學院（University ofEdinburgh Medical School）公衛專家斯利達（Devi Sridhar）與費南德斯（Genevie Fernandes）認為群體免疫不適用於印度，可能導致數百萬人死亡。政府需要增強醫療系統，制定隔離、篩檢等方針，才能維持社會經濟安定。

自從印度在1月30日出現第一位確診案例，至今已經鎖國超過1個月，目前已有25,148例被檢出確診，1152人死亡。然而在龐大13億人口中，只有90萬2654人被採檢，也就是平均每100萬人，只有694人經過檢驗，是檢測率最低的國家之一。

極低的檢測率之下，有多少確診案例沒被看見？印度研擬「群體免疫」的政策，希望能讓大部分人民感染後痊癒，自帶對病毒的免疫力。然而公衛專家表示，印度每1000人只有0.55張病床，全國僅有4萬8000台呼吸器可供使用，缺乏醫療資源將會提高患者的死亡率。

▼印度保持社交距離。（圖／路透）

專家提出3項印度不適合群體免疫的理由：第一，目前各國專家、世界衛生組織都不知道，擁有「新冠肺炎抗體」能夠持續多久？有多大的保護效果？

第二，群體免疫的前題是「國家有超過80%的人口低於44歲，染疫症狀較為輕微」，然而印度並不適用此前提。有將近40%的人口介於44~54歲，有22%的20~44歲人口擁有高血壓，將近4%的15~44歲人口擁有糖尿病，有200萬人口感染HIV。另外，印度將近三分之一的成年人有抽菸。

第三，群體免疫政策不能單獨執行，要配合國家的醫療系統，還有各項社交距離政策。如果以上三點都不能滿足，這項「群體免疫」政策不只成為「天擇」，還有可能是變相的「人擇」。

▼印度封城期間，許多移工只能走路回家。（圖／路透社）