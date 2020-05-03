會動的金正恩笑裡藏刀！肥料廠可偷提煉「它」　專家警：核礦場在附近

▲北韓金正恩出席磷肥料工廠剪綵，美專家指出被後可能別具意義。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓最高領導人金正恩1日前往平安南道順川市參加磷肥料工廠的剪綵典禮，為20多天後首度公開露面。《韓聯社》分析，金正恩可能欲藉此行宣示拼國內農業生產量的決心，以解決國內長期農糧不足的問題；不過美國學者卻指出，金正恩不排除利用磷肥料工廠掩人耳目，實際上則瞞著國際社會提煉核武原料。

英國《泰晤士報》和美國《彭博社》在報導中分析，順川的磷肥料工廠始建於2017年，金正恩選擇在此公開露面，某種層面上具有非凡的意義，因為可向人民宣示勞動黨、政府欲解決長期以來的食糧不足問題，而肥料恰好能有效提高春季插秧時稻米的生產量。

但美國學者們指出，金正恩有可能藉由磷肥料工廠在生產肥料的過程萃取核武原料「鈾」，促進核武研發的進程。

美國科學家聯盟（FAS）的研究員Ankit Panda就在個人推特上指出，磷肥料工廠可能的興建可能具有另一項不單純的目的。

米德爾伯里學院國際政治與經濟研究所的研究員Joshua Pollack也表示，該工廠極有可能不只生產肥料，從北韓官媒公開的照片上來看，鈾可能混雜其中。

▲學者指出，磷肥料工廠內可以在生產過程中萃取核武原料「鈾」。（圖／達志影像／美聯社）

而該校另一位研究員Margaret Croy更曾在上個月發表的論文指出，磷肥料工廠極有可能和金正恩秘密研發核武的欲望有著直接性的關聯，因為磷肥料工廠在生產農業用肥料時，可同時用磷酸作為媒介來萃取鈾，北韓可能藉此向國際社會掩人耳目，私下生產、提煉核武原料。

她也在《新聞週刊》（Newsweek）表示，「北韓是世界上其中一個擁有透過磷酸來萃取鈾的技術的國家，且鈾礦場位於該肥料工廠附近。」

她警告，「若推測為真，北韓一年間可生產的鈾濃縮原料（黃餅，Yellowcake）有望大幅提升，成為影響北韓每年可生產核彈頭數量的重要關鍵。」

Margaret Croy也在報告中指出，金正恩光是今年就視察順川磷肥料工廠2次，竣工前朴奉珠、金在龍等北韓高層也在此前視察9次，突顯其重要性。

不過南韓統一研究院研究委員趙漢凡（조한범）卻對此提出質疑。他表示，「從理論上看，該工廠的確可以大量生產黃餅，不過北韓的技術可以生產更高層級的物質，應該沒必要在肥料工廠提煉鈾吧？」

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