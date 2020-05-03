金正恩消失20天露面「右手多一道神秘疤痕」！　專家：心血管手術

▲ 金正恩右手手腕內側出現不明深色痕跡。（圖／翻攝自北韓官媒）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩神隱多天後於1日公開露面，破除病危傳聞，過去20天的行蹤依然引起熱議。北韓官媒2日公開他出席肥料工廠竣工典禮、視察工廠的身影，可見他右手手腕內側出現一道新的深色疤痕。醫學專家指出，這很可能是心血管手術所致。

根據《朝鮮中央電視台》2日公開的畫面，金正恩坐在高爾夫球車上，轉過身與後排的官員談話，過程中伸出右手比手勢。眼尖的媒體發現，他將右手抬高時可見手腕內側有一道疑似疤痕的深色印記，但11日出席勞動黨政治國會議時還沒有這道疤痕。

美國醫學專家向《NK News》透露，這極可能是為接受心血管手術而進行「動脈​​導管穿刺（right radial artery puncture）」留下的疤痕，推測他在月初曾接受心導管冠狀動脈氣球擴張術（PTCA）或支架置放術（Stent）。

事實上，在美國CNN的「病危說」曝光以前，脫北者經營的《每日北韓》便在上月20日報導，金正恩12日在平安北道妙香山地區一家專為金氏家族服務的醫院「香山診療所」接受心血管手術，術後恢復狀況良好，在香山別墅接受後續治療。

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