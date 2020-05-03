西班牙「封鎖7周」鬆綁！民眾搶「解禁第1秒出門」清晨街道湧運動人潮

▲西班牙經歷7周嚴格封鎖，5月2日起鬆綁禁令，當天早上6時街上就出現大批運動人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

西班牙是歐洲防疫封鎖最為嚴格的國家，全國經歷7周的禁足以後，政府於2日起鬆綁限制，允許民眾每日獲得更多外出放風的時間，市區街道當天早上6時就出現大批運動人潮。此外，當局宣布，強制規定搭乘大眾交通工具必須戴口罩，政府也將批准160億歐元（大約5212億台幣）資金，協助地方政府應對疫情造成的經濟損失。

西班牙3月14日起實施全歐洲最為嚴格的封鎖禁令，民眾經歷7周禁足以後，終於能夠獲得更長的放風時間。當局上周起逐步鬆綁，首先允許14歲以下孩童在父母陪同之下每日外出1小時，2日起，14歲以上民眾每日早上6時至10時、晚間8時至11時可在另一人陪同之下外出，但僅限住家半英里的範圍之內，每次1小時，或在市內獨自運動。至於長輩則有特別規畫的時間區段，也就是早上10時至12時、晚間7時至8時，避開人潮。

▲西班牙民眾關在家中7周，民眾紛紛外出運動、散步。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，雖然馬德里的公園保持關閉，但街道上早上6時就出現大量運動人潮，各自跑步、騎單車或散步，麗池公園（Retiro Park）外的民眾把道路與車道當成運動場，巴士和車輛經過時必須按喇叭才能前進。此外，不少人沒有遵守社交距離，聚在一起運動，警察對於超過放風時間的民眾僅採勸說提醒，沒有開罰單。

總理桑傑士（Pedro Sánchez）上周宣布，全國5月4日起將會展開過渡到「新常態」的「第0階段」，允許部分商店營運，但須限制來客數、僅接受預約，或只提供外帶服務。他2日早上推文提醒民眾保持警惕，「我們今天在鬆綁禁令方面踏出新的一步，但需要謹慎、負責地去實施。病毒依然存在，我們必須遵循衛生與社交距離的指導方針。」

▲西班牙將強制規定搭乘大眾交通工具必須戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



另據BBC報導，西班牙將強制規定，5月4日起搭乘大眾交通工具必須戴口罩，政府將在交通運輸場所會分發600萬個口罩。桑傑士透露，當局還會將另外700萬個口罩分發給地方政府，並批准160億歐元資金，協助地方政府應對經濟損失。

西班牙累計216,582例新冠肺炎確診，死亡人數超過25萬。衛生部健康預警和突發事件協調中心主任西門（Fernando Simon）指出，2日新增1147例、通報276名病患死亡，都比前一、兩天略增。他指出，雖然疫情持續呈現好轉趨勢，但由於禁令逐步鬆綁，仍有惡化風險。

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