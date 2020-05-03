義大利死亡人數下滑…突「單日激增至474死」！近7成來自倫巴底

▲義大利2日新增474名新冠肺炎死亡患者，其中329人來自倫巴底大區，占了全部人數將近7成。（圖／路透）



文／中央社羅馬2日綜合外電報導

義大利民防保護局（Civil Protection Agency）表示，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）不治病患今天躍增474人，而前一天僅新增269死，這也是自4月21日以來的單日最高死亡人數。

《路透社》報導，民防保護局表示，在今天死亡人數陡增前，染疫不治人數呈現長期逐漸下滑趨勢，死亡人數躍增主要來自重災區倫巴底大區（Lombardy），當地過去24小時通報增329死，在前一天僅增88死。單日確診感染病例則連續第3天大抵維持穩定，今天增加1900例，昨天增1965例。

自疫情爆發於2月21日浮出檯面以來，如今累計染疫死亡人數高達2萬8710人，高居全球第2，僅次於美國。累計確診感染病例則為20萬9328例，排名全球第3，僅次於美國和西班牙。

目前仍染疫病患從昨天的10萬943人下降至10萬704人。目前加護病房收治1539人，較昨天的1578人略減，維持長期下滑趨勢。目前已康復患者達7萬9914人，一天前則為7萬8249人。民防保護局表示，人口約6000萬的義大利，已有143萬人接受病毒檢測。

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