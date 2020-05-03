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金正恩重磅歸來！川普推特PO出「一句話」　網氣炸了：你是在高興什麼

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▲▼脫北國會議員太救民仍懷疑金正恩可能曾生病（圖／翻攝自朝中社）

▲脫北國會議員太救民仍懷疑金正恩可能曾生病。（圖／翻攝自朝中社）

記者蔡儀潔／綜合報導

36歲的北韓領導人金正恩神隱20日後，1日終於現身剪綵儀式，從公佈的照片可見，他笑容燦爛，身邊也無枴杖或人員攙扶，間接打破「病危說」的傳言。對於金正恩的重磅歸來，美國總統川普2日在推特PO文，「我很高興看到他回來了，而且看起來不錯！」

北韓官媒朝中社2日報導，金正恩在神隱近3周後，於平安南道順川市（순천시）出席肥料工廠的竣工儀式，民眾向他高呼萬歲。北韓官媒除了釋出他氣色良好的照片，朝鮮中央電視台稍早也播放影片，等同打臉過去幾周「腦死」、「植物人狀態」、「病逝」等謠言。

川普2日在推特上轉PO相關內容，並配文稱「我很高興看到他回來了，而且看起來不錯！」（I, for one, am glad to see he is back, and well!）。

不過此番言論引發不少網友不滿，紛紛留言表示，「友情提醒，金正恩是一名獨裁者，殺死了自己的叔叔和同父異母的哥哥，還令北韓民眾挨餓」、「他把大學生Otto Warmbier弄成腦死亡，才將其送回美國，你是在高興什麼」、「為什麼比起美國疫情，你更關心這個殘酷的獨裁者」。另有人表示，「金正恩是川普唯一的朋友和榜樣，因此他當然很高興他回來了。」

▲▼美國總統川普4月13日出席疫情記者會，火氣很大。（圖／路透）

▲美國總統川普本週末可能會跟金正恩會談。（圖／路透）

另外根據《彭博》報導，北韓官媒報導金正恩在大眾面前現身的最新動態後，川普在白宮被問及此事，他難得語帶保留告訴記者，「我們將在適當時機發表意見。」川普還說，本週末可能會跟金正恩會談。但還不清楚會談的確切形式是如何。

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