五眼聯盟15頁情報文件　揭露「中國隱匿疫情」害死全球幾十萬人！

▲澳媒取得「五眼聯盟」情報報告指出，中國隱匿新冠肺炎疫情。圖為武漢華南海鮮市場。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

澳洲《星期六電訊報》（Saturday Telegraph）根據西方5國情報單位「五眼聯盟」（Five Eyes）的調查報告卷宗指出，中國隱匿新冠肺炎疫情，刻意壓制新聞資訊，摧毀證據，讓直言發生的人士噤聲或消失，甚至拒絕提供活體樣本，協助各國科學家開發疫苗，如今釀成24萬多人喪生。

「五眼聯盟」是由美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭政府聯合組成的情報機構，他們調查新冠病毒是否從武漢實驗室中洩出，發布長達15頁的文件，強烈譴責中國隱匿疫情，持續否認，允許百姓離開武漢，飛往海外，「儘管早在12月就有證據顯示人傳人，中國當局直到1月20日以前都在否認，WHO也是如此，但台灣官方早在12月31日就對此提出擔憂」，疫情爆發以後，在國內實施嚴格封城令，卻呼籲各國不要實施旅遊禁令，「危害其他國家」。

▲澳媒引述卷宗內容指出，中國隱匿新冠肺炎疫情。（圖／路透社）



根據卷宗內容，中國當局去年12月31日起開始審查網路上關於病毒的新聞，含有「非典（SARS）變異」、「武漢海鮮市場」與「武漢未知肺炎」等文章都會被刪除，1月1日在沒有任何調查的情況之下，關閉、消毒武漢海鮮市場，被《紐約時報》指為「消除了何種動物可能是新冠病毒來源，以及哪些人群感染卻仍存活的證據」。

卷宗指出，中國國家衛生健康委員會、湖北省公衛委員會下令摧毀病毒樣本，並指示不得公布相關資訊。中國科學技術部透過事先審查，保密相關研究的學術文章與數據。站出來批判北京防疫行動，透露疫情資訊的醫師、社會運動人士、記者與科學家被譴責是散播謠言、沉默甚至據傳消失。



雖然科學界根據基因組序列證據指出，新冠病毒並非來自實驗室，但提及華南理工大學2月6日發表的研究表示，新冠病毒「很有可能來自武漢的實驗室，這種高度生物危害風險的實驗室安全程度也許必須加強」，但卻因「沒有受到直接證據支持」很快就被刪除。

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