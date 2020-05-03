WHO內部紀錄曝！川普擬找5國連署「要求譚德塞邀台出席WHA」　專家說話了

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿台北2日電

新冠肺炎蔓延全球之際，美國、日本等理念相近國家呼籲讓台灣受邀出席世界衛生大會（WHA）的力道明顯增強。不過，專家認為，台灣是否受邀，最終仍與世界衛生組織（WHO）的內部角力有關。

WHA是WHO最高決策機關，與會的是約200個會員國的代表，通常於每年5月召開。受全球新冠肺炎（COVID-19）疫情、各國實施旅行管制影響，今年傾向在18日以線上會議形式舉行。儘管防疫成果備受肯定、國際情勢對台灣相對有利，外交部日前表示，台灣今年受邀與會的機率仍不高，但會努力到最後。

不過，「外交政策」（Foreign Policy）近日引述外交人士與WHO內部會議紀錄指出，美國總統川普政府正尋求關鍵盟友支持，以恢復台灣的觀察員地位，且擬與日本、澳洲、英國、法國與德國等共同連署致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），信函草案主要內容為要求譚德塞邀請台灣出席WHA。

▼WHO秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

此外，包括日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等政府領袖近期皆首度公開明確表示，支持台灣以觀察員身分出席WHA。最為積極公開表態的美國近日不僅派助理國務卿出席與台灣、日本共同主辦的疫情相關「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上研討會，國務院更在推特發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動。

對於以美國為首的國際支持力道近來明顯增強，是否有助台灣受邀以觀察員身分參與WHA，政治學者、民進黨立法委員羅致政受訪時說，除了WHO場域外，包括社群媒體發聲等行動，WHO秘書處的內部角力才是關鍵；若美方能加大對WHO秘書處的運作力道，則台灣今年受邀與會的機率將較往年高。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，儘管新冠肺炎疫情發展仍有許多不可測因素、疫情相關資訊至今仍不完整，現有資訊顯示，從早期示警到後續的疫情因應，台灣皆扮演關鍵角色，如今有越來越多國家認識到台灣遭WHO排除所導致的全球性負面影響。

▼台灣防疫有成，圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

賴怡忠分析，美方除了希望台灣在公衛領域的成就透過WHO平台獲國際認可，也企圖藉推動台灣參與，打破WHO長期以來的「潛規則」：台灣參與需中國接受。

台灣2009年至2016年曾受邀以觀察員身分出席WHA。賴怡忠表示，當時台灣即是在上述「潛規則」框架內受邀與會。

熟悉WHO相關事務的涉外人士日前受訪時說，根據WHO憲章第六條，任何非聯合國會員國申請成為WHO會員皆需經WHA以簡單多數表決通過；至於以觀察員身分參與，則未規定應循此機制。不過，WHO秘書長有權依業務需求，主動邀請台灣以觀察員身分參與WHA，為此並不需特別召開執委會或召集會員國開會討論。

賴怡忠評估，在譚德塞日前公開指控台灣官方對他人身攻擊、種族歧視的情況下，台灣獲譚德塞主動邀請出席WHA恐有難度。不過，美方大力支持台灣，評估也是藉此凸顯改革WHO及其秘書處的必要性。

國防安全研究院國家安全與決策研究所副研究員李哲全指出，受限於各國的「一中政策」，台灣不宜過度樂觀評估加入WHO的可能性，但受邀以觀察員身分出席WHA的機會確實存在。