炒股8天狂賺4800萬！霸氣老闆「全部分給員工」：他們比較辛苦

▲炒股8天賺進4800萬元，佛心老闆分給旗下400多名員工。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

全球有許多人因為新冠肺炎影響，可能失去工作或幾乎賺不到錢。美國有一間房地產公司的執行長康納（Larry Connor）近期趁股市波動，用了8天時間賺了至少160萬美金（約4800萬新台幣），他決定把這些錢全部分給旗下所有員工，感謝員工在疫情期間仍堅守崗位，讓員工們都相當感動。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國房地產公司康納集團（The Connor Group）創辦人兼執行長康納日前上傳影片，分享近期趁股市波動時進場8天賺了160萬美金的消息，考量後決定把錢分享給旗下400多名員工，金額從2000美金（約6萬元新台幣）到9000美金（約27萬元新台幣）。

▲老闆炒股8天賺4800萬，霸氣分給旗下400多名員工。（圖／翻攝自The Connor Group臉書）

執行長康納表示，公司目前正處在充滿挑戰的時期，公司的大家堅守在崗位的行為相當英勇，相較每一名夥伴的每天辛苦賺錢，他的這筆錢賺的相當輕鬆，所以才有了分享這一錢的想法，而且給予辛苦工作的同仁們獎金，對他來說更是在做正確的事。

康納集團發言人布朗（Amanda Brown）表示，紅利將分給年薪15萬美元（約450萬元新台幣）以下的員工，因此拿高薪的員工將先被排除。在該公司有13年資歷的工程師阿爾巴（Memo Alba）表示，公司正是因為對員工如家人，他才愛這裡並願意待在這裡，這筆錢他將用來整修房子，未來也會帶妻兒到佛州旅行。