馬來西亞重啟部分經濟活動　齋戒月民眾仍不得跨州返鄉

▲慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

實習記者周茹焮／綜合報導

為了重拾受新冠病毒衝擊的經濟，馬來西亞首相丹斯里慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，自5月4日起，將「全國行動管制令」改為「有條件性行管令」，准許部分商業及社交活動恢復正常運作，並且須遵循規定的衛生作業程序，但仍不允許大型聚會。

由於「有條件性行管令」讓商業活動陸續重回正軌，為了避免重啟經濟後，會造成公共交通擁擠，慕尤丁建議，「員工不必聚集在同一個時間上班，雇主可調整員工的工作時間，避免在同一時間點，所有人一起進辦公室。」並且鼓勵僱主讓員工以交替的方式，輪流在家工作。

慕尤丁強調，像是電影院、齋月市場、按摩中心、學校等大型聚會，難以保持社交距離等行業，仍持續關閉。同時，嚴禁所有的宗教活動，不論是在清真寺、祈禱室、禮拜堂的集會，就連開齋節想要跨州返鄉的民眾，都沒辦法回家。

馬來西亞自3月18日以來，持續關閉非必要性的企業和學校，並且禁止所有的公共集會，目前國內疫情有所減緩，但慕尤丁表示，仍不能鬆懈，須保持戴口罩、社交距離、勤洗手等習慣，此外，自發布旅行禁令後，已損失630億令吉（約台幣4300億元），若再延期一個月，預計損失高達350億令吉（約台幣2400億元）。