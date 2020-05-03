海上垃圾只是「冰山一角」　英研究：有99%都在底下

▲英國研究發現1000萬噸的海洋塑料浮動累積量不到1%。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國曼徹斯特大學的科學家研究發現，每年漂浮在全球海洋中的1000萬噸塑料中，表面浮動塑料的累積量不到1%，海底的微塑料含量達到有史以來的最高值，大約一平方公尺就可容納190萬件。據了解，剩下的99%會在深海中積聚，經由深海流運輸後，影響海洋生態。

根據CNN報導，大部分的微塑料主要由紡織品和衣服中的纖維組成，這些纖維沒辦法從廢水處理廠中過濾掉，意味著它們不容易被常規的水處理系統捕獲，因此很容易流入河流和海洋，而微生物可以攝入微塑料並使其通過食物鏈。深海流作為傳送帶的作用，將微小的塑料碎片和纖維跨海底運輸，因為這些電流，使微塑料聚集在巨大的沉積物中。對此，英國、德國和法國的研究人員將其稱為「微塑料熱點」（microplastic hotspots）。

曼徹斯特大學的凱恩（Ian Kane）博士表示，經常看到漂浮在水面上的瓶子、袋子和吸管的「垃圾碎片」是「冰山一角」，而對於沉積在深海底床上的微塑料的數量比以往看到的高得多，而感到震驚。

根據《科學》（Science）雜誌在週四發表研究顯示，大部分的微塑料主要由紡織品和衣服中的纖維組成，這些纖維沒辦法從廢水處理廠中過濾掉，意味著它們不容易被常規的水處理系統捕獲，因此很容易流入河流和海洋，而微生物可以攝入微塑料並使其通過食物鏈。

凱恩博士也表明，微塑料是相對惰性的，但會隨著時間的流逝，它們就變成污染物和毒素的核心。

英國綠色和平組織的海洋活動家克里斯•索恩呼籲，需要重新考慮「可丟棄的塑料」（throwaway plastic），而塑料將會被多種形式的海洋生物吞噬，它們所攜帶的化學污染物，可能最終沿著食物鏈一直傳到我們的盤子。