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全球低利率時代來臨！美元存款難見2字頭　最高年息喊1.8%

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▲美金,美元,貨幣,外幣,外匯。（圖／路透社）

▲美元存款一直以來都是國人喜愛的外幣投資選項，不過隨著各國紛紛採取降息措施，美元高利存款難見2字頭。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，各國紛紛祭出降息、無限量QE措施救市，全球正式進入低利率的時代，市場上美元高利存款專案難見2字頭，不過仍有銀行逆勢推出新台幣、美元優利存款方案，其中美元優利定存最高3個月期年息1.8%，提供投資人短期資金停泊的選擇。

渣打銀行指出，疫情造成全球市場波動，投資人態度也轉為謹慎，在情勢尚未明朗前，不少人傾向提高現金部位比重，並將投資組合多元化，降低整體風險。

請繼續往下閱讀...

渣打銀行推出「活利加碼」新台幣活存專案，即日起至7月20日止，客戶當月新台幣帳戶新資金餘額達新台幣10萬元以上，即可享0.58%起活儲高利，假設活存資金達200萬元以上，則可享有1.08%年利率優惠，若搭配持渣打銀行信用卡或Visa金融卡單卡累計消費達新台幣8萬元以上，可再享0.1%的利息加碼，合計年息最高可達1.18%。

渣打銀行也同步推出美金優利定存專案，即日起至6月30日止，客戶以新增資金承作達指定門檻，可享3個月期年息1.8%，協助客戶更完善進行多元資產配置，提供客戶短期資金停泊的穩健選擇。

王道銀行（O-Bank）則從即日起推出新台幣、美元優利定存專案，提供美金一個月期年利率1.65%、台幣三個月期年利率0.5%的定存優惠利率。

王道銀行則限時推出美元及台幣優利定存專案，提供消費者低門檻、短天期、高利率的選擇，從即日起至5月29日為止，提供美元1個月期定存優惠年利率1.65%，單筆起存金額為美金1,000元，存款金額無上限。

此外，新台幣則為3個月期定存優惠年利率0.5%，單筆起存金額為新台幣3,000元，上限為新台幣2億元，並以複利計息，王道銀行表示，上述美元及台幣定存，均不限新舊資金、不限筆數，並於到期一次付息，所有用戶皆可參與。

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