85%求職者考慮國外求職　最熱門為：日本、東協、美國

▲85%求職者考慮國外求職。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

根據往年經驗3月份開始就進入校園徵才旺季，今年卻受疫情波及，實體招募活動紛紛取消，對此yes123求職網，特地進行「畢業生職涯計畫與企業新血招募調查」結果顯示，在計畫先求職的人當中，仍有高達八成五(84.8%)透露，想到國外工作。

yes123指出，再想去國外工作者中67.7%屬於想，且不因疫情改變計畫；17.1%屬於想，但因疫情暫緩計畫。整體比例略低於去年(2019年)的87.1%。

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另外，還可看出其中最熱門的海外上工地點，在可複選狀況下，前五名分別為，日本(48.8%)、東協地區(44.5%)、美國(43.3%)，以及澳洲或紐西蘭(36.7%)、歐洲(35.4%)。

剩下的依序為，中國大陸(29.6%)、南韓(27.2%)、香港或澳門(26.1%)，以及加拿大(22.5%)、印度(13.7%)。

此外，還有68.8%的準社會新鮮人表示，有計畫返回故鄉工作，若以「故鄉地區」交叉分析，屬六都的，返鄉工作比例高達76.3%；相形之下，非六都的返鄉意願，就下降到51.4%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，這意謂著大城市對年輕人來說，仍具「職場磁吸效應」，提高離鄉意願，他們自認工作機會較多，起薪也較高，但可能卻忽略物價水準也較高，假如開銷變大，想真的存到錢恐怕更不容易。

楊宗斌進一步指出，同樣到國外求職，當起「海漂族」，除了要放下熟悉的親人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，因此到海外工作，求職者通常都要求比較高的薪水，更希望在未來返國後，這些旅外職場經歷，能對履歷有加分作用，得到雙贏結局。