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金正恩現身剪綵日期曝光！網友看「背板亮點」嚇壞：要與國際接軌了？

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▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▲金正恩出席順天磷肥工廠完工儀式，打破外界謠言。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

北韓領導人金正恩1日出席剪綵儀式，讓外界瘋傳「病危」的謠言不攻自破。此外，有眼尖的民眾發現，金正恩坐在拍手的照片中，有寫著儀式當天的日期，但居然「破天荒採用西曆年號」，而非北韓專用的封閉年號，可能是為了對全世界做宣傳。

綜合韓媒報導，金正恩4月11日後再也沒有在鏡頭前出現，讓外界紛紛猜測，身體狀況可能出問題，死亡的可能性也不斷流傳。不過，北韓媒體報導，金正恩1日出席順天化肥廠的完工典禮，親自上台剪綵，讓外界流言不攻自破。

金正恩神隱的日子中，曾有脫北者斬釘截鐵地說，金正恩「99％已經死亡」，上周末已經去世，金正恩的露面，無疑嚴重打擊了這位脫北者的可信度。

▼金正恩現身剪綵，打破外界謠言。（圖／路透）

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

對此，一名眼尖的網友發現，金正恩坐在完工典禮的貴賓台時，被媒體拍下了身影，照片中還有一面記載日期的海報，不過，該海報上用的是西曆的「2020」年，而非北韓使用的「主體曆」年號，讓他不禁懷疑，是否是要針對全世界做宣傳。

據了解，北韓1997年起以「主體曆」計算日子，從北韓國父金日成的出生年1912年起算，1912年為北韓主體曆的元年，月份、日期與西曆相同。因此，經過換算，今年為北韓主體曆的109年。

不過，根據外媒報導，有Twitter網友指出，該張照片有許多不尋常的地方，例如金正恩的妹妹金與正的髮型、海報上的字母有奇怪的象素點等。此外，還有許多國際媒體指出，這張照片是否屬實，仍待進一步釐清。

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