把全世界都耍一圈！金正恩「從病危身亡到福態復出」　北韓2大絕招維持神秘面紗

▲北韓一直很神祕，全世界竟無一可以了解其狀況。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩多日來被全世界猜測身體狀況，2日官方媒體貼出公開活動照，打臉所有輿論。儘管外界各類管道打聽，包括自脫北者的消息、衛星照的觀察、各國外交管道，最終仍無法捉摸北韓真正動態。如今外媒就分析，究竟為何各國動用所有資源，還是對神祕的北韓無法掌控。

綜合外媒報導，金正恩神隱約20日，自一開始接受心血管手術病危，中國派遣醫療團隊一說，到後來成為植物人、腦死等傳言，又或是新冠肺炎隔離、視察時重傷，到最終美國華府智庫公開衛星圖顯示金正恩的火車詭異停靠在元山，判定金正恩恐怕已身亡。最後卻被幾張「金正恩剪綵照」就打臉所有猜測，而北韓之所以無法捉摸，主要原因有2：

1. 缺乏真正「可靠」的數據與訊息來源

北韓屬於「隱私極高」的國家，基本上外界僅能仰賴官方媒體《朝中社》的資訊，又或是南韓政府的消息、推測等，所有與北韓相關的事件，幾乎都出現「斷層性」的缺口，無法用合理的邏輯常理、推理出完整事件。

以2010年的天安艦事件為例，當時南韓一艘浦項級巡防艦，在黃海海域白翎島和大青島之間巡邏時，突然沉入海底，沈船導致46名官兵死亡，事後美國與南韓調查，打撈起的魚雷殘骸與北韓製魚雷吻合，認為就是北韓所做；然而北韓卻沒有任何資訊可以提供，最終北韓雖要求參與調查，但遭到南韓拒絕。

此外，金日成去世的新聞，同樣在當時出現斷層，原先兩個報告，一為聽到北韓廣播「疑似播放葬禮歌曲」，另一版本為日本調查刺殺金日成的人已經逃往中國，最終卻被金日成在機場迎接外賓推翻，也證明「北韓以外的國家，都無法證實該國的所有消息」。

然而北韓面對脫北者在外散佈、分析消息，也並未曾多做表態，反將脫北者的言論當作煙霧彈，讓外界對北韓有更多「猜測的可能性」。

▲就連美國透過衛星圖觀察，以為金正恩已經身亡，仍被打臉。

2. 外界「紛紛擾擾的消息來源」，就是北韓最好的防護衣

此次面對金正恩身體狀況，過程中北韓並未正面回應，雖有脫北者提到「金正恩若真沒有問題，一定會出來闢謠，絕不會放任猜測」，但或許北韓確實有其他計畫，藉此轉移國際間的注意力。金正恩也對於其他國家的元首陸續保持聯繫，也難怪北韓的神秘面紗永遠掀不完。

其實在2014年，金正恩就曾神隱長達40日，未出現勞動黨周年黨慶、也未到金日成、金正日擺放遺體的太陽宮參拜，當時甚至出現北韓政變、金氏政權遭推翻、金正恩心臟病發等流言，最後同樣由官方公布他視察消息，謠言不攻自破，只是金正恩卻拄拐杖出現，官方媒體後也坦承金正恩身體不適。