金正恩神隱20天強勢現身　川普留「重大預告」雙方周末可能對話

▲南韓民眾觀看電視，畫面上是北韓領導人金正恩5月1日出席剪綵活動，旁邊還坐著胞妹金與正。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

36歲的北韓領導人金正恩昨（1）日終於現身剪綵儀式，等同是他神隱20日後，間接打破「病危說」的傳言。根據《彭博》稍早報導，美國總統川普表示，將在適當的時機對此發表意見。不過他還提到，可能會在本周末與金正恩對話。

根據《彭博》，北韓官媒報導金正恩在大眾面前現身的最新動態後，川普在白宮被問及此事，他難得語帶保留告訴記者，「我們將在適當時機發表意見。」川普還說，本周末可能會跟金正恩會談。但還不清楚會談的確切形式是如何。

Donald Trump said he “may” talk to Kim Jong Un this weekend after North Korean state media on Saturday reported the leader’s first appearance in weeks https://t.co/ENUoYvJC8X — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 2, 2020

川普提到，他將在本周末前往馬里蘭州的軍事基地「大衛營」（Camp David），屆時會與一些外國領袖通話。

金正恩1日現身順天磷肥工廠，出席剪綵儀式。北韓官媒除了釋出他氣色良好的照片，朝鮮中央電視台稍早也播放影片，等同打臉過去幾周「腦死」、「植物人狀態」、「病逝」等謠言。

川普當時就語帶保留提及會在適當時機表態，不願多作回應。《彭博》則又報導，川普聲稱可能會於本周末與金正恩談話。

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