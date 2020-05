金正恩神隱20天強勢現身　川普留「重大預告」雙方周末可能對話

▲南韓民眾觀看電視,畫面上是北韓領導人金正恩5月1日出席剪綵活動,旁邊還坐著胞妹金與正。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

36歲的北韓領導人金正恩昨(1)日終於現身剪綵儀式,等同是他神隱20日後,間接打破「病危說」的傳言。根據《彭博》稍早報導,美國總統川普表示,將在適當的時機對此發表意見。不過他還提到,可能會在本周末與金正恩對話。

根據《彭博》,北韓官媒報導金正恩在大眾面前現身的最新動態後,川普在白宮被問及此事,他難得語帶保留告訴記者,「我們將在適當時機發表意見。」川普還說,本周末可能會跟金正恩會談。但還不清楚會談的確切形式是如何。

Donald Trump said he “may” talk to Kim Jong Un this weekend after North Korean state media on Saturday reported the leader’s first appearance in weeks https://t.co/ENUoYvJC8X