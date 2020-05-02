拋「金正恩99%死亡」之說！　脫北議員認「分析有誤」…信任度GG了

▲金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱20天後，終於在5月1日時現身公開活動，同時推翻了脫北者、南韓國會議員當選者太永浩（태영호）的「金正恩99%死亡說」，讓他大眾對他的信任蒙上了一層陰影。對此，太永浩在臉書上表示他依照金日成、金正日去世時的模式，分析了金正恩健康狀況一事，同時承認在此事上犯下錯誤。

綜合韓媒報導，金正恩4月11日之後就再無出席公開活動，外界紛紛揣測他是否身體健康出現問題，死亡之說更是被各種流傳，就在神隱20天之後，他於5月1日出席順天化肥廠的竣工典禮，以主席的身分進行剪綵，再次受到各界矚目。

但在金正恩露面前，前北韓駐英國大使館公使、同時也是脫北者的太永浩議員，於4月28日接受CNN採訪時，向大眾揭露了北韓可能出現的情況，更拋出「99%確定金正恩死亡」之說，引起一陣譁然；太永浩表示，他透過北韓的消息來源證實，金正恩百分之99%已經死亡，並且透露「上周末」為金正恩過世的時間，並預測北韓將在近日正式宣布這一消息。

▲前北韓駐英公使太永浩。（圖／達志影像／美聯社）

然而昨（1）日金正恩出現的影片跟照片被官媒批露之後，大大的打臉了太永浩的說詞，同時也讓這名脫北者的可信度遭受質疑；此前太永浩還曾因透過對北韓情勢「準確的分析、預測」，向政府出提對北政策建議，如今消息錯誤重重的打擊他言詞的可信度，也很有可能會為他所屬的政黨帶來一定的影響。