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金正恩燦笑粉碎「99％確定腦死」傳言！網揪一張照嚇壞：台下全都戴口罩…

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▲▼神隱20天後，北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱20多日，引起外界「99％確定腦死」的揣測。不過今日北韓官媒朝中社，公開金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵的畫面，他在典禮台上也露出燦爛笑容。在這一系列剪綵照片裡，有眼尖的網友發現，台下的所有觀眾都戴著口罩，讓網友對於號稱「0確診」的北韓疫情狀況更為好奇。

依據北韓黨報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）所發布的照片與文章，穿著一身黑衣的金正恩與其他官員一同出席順天磷肥工廠竣工儀式，胞妹、勞動黨第一副部長金與正也陪同出席。官媒朝中社則說，當金正恩現身會場時，在場人士紛紛高呼「萬歲」。

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▲金正恩剪綵畫面。（圖／路透）

而一名長期觀察北韓的記者Martyn Williams，也在推特上PO出5月1日金正恩出席時的多張照片，引發網友討論。照片串中有拍到台下參與開幕儀式的觀眾，眼尖的網友發現，所有的人幾乎都戴著口罩，紛紛嚇壞回應「台上怎麼都不戴」、「不是說是新冠淨土嗎？」、「北韓確診到底多少」、「居然都戴了」、「更好奇北韓疫情情況」。

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▲網友發現台下群眾全都戴口罩。（圖／翻攝自推特@nknewsorg）

▲記者發出一系列儀式當天照片。（圖／翻攝自推特@nknewsorg）

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