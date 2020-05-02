金正恩燦笑打臉「國安局長邱國正」！韓媒更氣炸直批「這2人」：國家恥辱

▲金正恩一現身，打臉了所有「病危說」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

神隱多日的北韓領導人金正恩，北韓官媒朝中社今（2）日曝光他最新的動向照片。脫北者未來韓國黨新科國會議員泰英浩（태영호）曾表示，金正恩不良於行。另一名同為脫北國會議員的池成浩（지성호）也向外界表示，「99%確定金正恩已腦死」，如今金正恩容光煥發燦笑著出現直接打臉，讓南韓媒體痛斥2人是「國家恥辱」。

南韓媒體《NEWSIS》以「脫北者泰英浩、池成浩倍受批判…造成國家恥辱」為題報導，指池成浩4月30日接受電話訪談提到，「金正恩近日似乎接受了心血管外科手術，但在術後出現休克症狀，最終因手術後遺症而死亡」，自己能99％肯定金正恩已經腦死，並向媒體指稱「他還活著的可能性微乎其微，最後奇蹟似乎沒有發生…」。而泰英浩日前參加《CNN》節目時表示，「金正恩不良於行」。

▲ 「脫北者未來韓國黨」國會議員池成浩稱，金正恩已因手術後遺症去世。（圖／翻攝自維基百科）

今日上午北韓官媒曝光金正恩昨（1）日出席磷肥料工廠剪綵照片，打破國際間謠傳的各種謠言，消息一出，引起全世界一陣譁然，不但直接打臉我國安局長邱國正「金正恩確實是生病了」之說，韓國執政黨「共同民主黨」的國會議員朴范桂（박범계）更氣炸指出，「2位當選人即將成為國會議員，人民該如何看待你們所做出的言論？我們能夠信任到什麼程度？」對於金正恩的消息是依據什麼情報得知？還是只是要進要煽動？