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槍擊案釀22死！加拿大禁軍事級攻擊武器　「獵鹿不用AR-15步槍」

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▲▼ 加拿大總理杜魯道, Justin Trudeau 。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道反制軍事級攻擊武器 。（圖／路透）

文／中央社渥太華1日綜合外電報導

加拿大4月發生境內近代史上最嚴重的槍擊事件，造成22人死亡，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布立即禁止軍事級攻擊武器。

杜魯道在新聞簡報會中說：「這些武器的設計目的只有唯一一個，就是盡可能在最短時間內殺最多人。」他表示，政府已批准一道行政命令，禁止販售、購買、使用、運輸、進口1500種軍事級攻擊武器及相關款式。

他說：「在加拿大，這類武器派不上用場，也沒有可容之處。」4月18日晚間，諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）濱海村莊波塔皮克（Portapique）爆發槍擊案，犯案的是51歲牙技師沃特曼（Gabriel Wortman），警方歷經13小時追捕，最後將他擊斃。

當局表示，沃特曼逃竄時穿著警察制服、駕駛假警車，攜帶多把槍枝，包括至少一把攻擊型武器。

杜魯道說：「對許多家庭而言，包括原住民族群，火器是代代相傳的傳統之一，絕大多數擁槍者都在安全、負責、合法的情況下用槍，不管是用於工作、射擊運動、收藏還是打獵。但你獵鹿用不上一把AR-15半自動步槍。」

在加拿大，大規模槍擊案不像在美國那麼頻繁，但杜魯道表示，「令人心碎的實情是，這些案件比從前更頻繁地發生」。他還說：「類似最近在諾瓦斯科細亞省的悲劇、2017年魁北克伊斯蘭文化中心攻擊案、1989年蒙特婁綜合理工學院（Ecole Polytechnique de Montreal）屠殺案等事件，根本不該發生。」

2017年1月29日，一名極右翼、傾向民粹主義的男子在魁北克市的清真寺，朝祈禱中的信徒開火，造成6人死亡、多人重傷。

1989年12月6日，一名自稱「反女權主義」的25歲男子持槍帶刀闖入蒙特婁綜合理工學院教室，只射殺女性，13名女學生及一名秘書罹難。

這起事件在當時的加拿大前所未見，促成1995年強制槍枝登記的規定。但2012年，時任總理哈波（Stephen Harper）的保守政府把獵槍排除在強制規定之外。

杜魯道早把禁止攻擊型武器列入競選政見，他於2015年率領自由黨（Liberal Party）贏得聯邦大選，同年11月就任總理。他於2019年競選時重申這項政見，後來獲得連任。

根據雷德民意測驗機構（Angus Reid）今天公布的民調結果，將近4/5的加拿大受調者支持槍枝禁令。

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