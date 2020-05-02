讚！台灣職棒12名啦啦隊女孩登日媒2大版　日本球迷嗨：想快點來台灣

實習記者施怡妏／綜合報導

台灣疫情稍緩，中華職棒領先全球率先開打，但不開放球迷進場的觀賽，而賣力演出的啦啦隊女孩也成為焦點。日本媒體《日刊體育》與中華職棒合作，找來中職4球隊共12名啦啦隊女孩，標題用中文寫到「加油！日本棒球！！」，以橫跨兩版大篇幅的特別企劃，報導台灣啦啦隊女孩。

根據《日刊體育》報導，此篇特別企劃選中的啦啦隊女孩包括中信兄弟「Passion Sisters」的Peggy、小安、峮峮；富邦悍將「Fubon Angels」的游游、盈瑩、秀秀子；樂天桃猿「Rakuten Girls」的筠熹、孟潔、Yuri；統一獅「Uni Girls」的Yuki、妮可、Mina。

12人分別寫下對日本棒球加油鼓勵的話語，日本球迷也熱情回應，「台灣的啦啦隊等級果然是最優秀的！」除了今天登出的啦啦隊介紹，接下來的三天都會有專題報導，介紹這12位啦啦隊女孩。日本球迷興奮表示，希望疫情早日結束，可以趕快到台灣看棒球比賽，並且為女孩們加油應援。

▲台灣啦啦隊女孩大軍登上日媒。（圖／翻攝取自《日刊體育》）