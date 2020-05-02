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蘋果後市看好！六大投資機構上修Q3營運預期　Q2表現激勵投資信心

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▲▼ APPLE 蘋果 。（圖／路透社）

▲ 蘋果第二季財報表現佳。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果在日前發布2020第二季度營運表現，由於公認的不確定和動蕩，蘋果沒有提供第三季度的展望。而各家機構分析師則先後發表了對蘋果第三財季及未來的展望，因為蘋果Q2優於預期的表現，使不少機構分析師紛紛調升對蘋果的預期。

蘋果公佈2020會計年度Q2的季度營收為583億美元，即使在新冠病毒大流行期間造成了財務影響，蘋果營收表現還是增長了1％。雖然這個數字遠遠低於其最初的預期目標（630億美元至670億美元），但該公司早在2月就警告投資者，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情，它可能會失去達成這一目標的機會。

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不出所料，iPhone銷售收入在第二季度確實有所下降，從去年同期的310億美元下降至289.6億美元。但是可穿戴設備和服務，以高於預期的速度彌補了這一差額。

外媒appleinsider整理六大國際投資機構對蘋果後市表現預測，因蘋果第二季度的業績優於許多分析師在4月30日財報電話會議之前的預期，因此也有不少機構提高了對蘋果第三季甚至是全年的預測。

摩根大通（JP Morgan）

首席分析師Samik Chatterjee認為，基於多個因素，蘋果公司的表現將超越大盤。其中包括2019年iPhone的銷售優於於預期；4月份產品銷售收入因iPhone SE的推出大幅改善；對iPad和Mac的成長被低估了，因為在家上班的新工作型態崛起；最後則是蘋果在服務業務的成長彈性也比預期更好。

▲▼蘋果。（圖／路透）

▲ 新工作型態轉變將讓產品銷售有所成長。（圖／路透）

根據蘋果公司的長期預測，Chatterjee將iPhone的第三季度的銷售量，從先前的1500萬部，提高到了2200萬部。

Chatterjee還預計2020年下半年，蘋果5G iPhone會有上行空間，高通對5G需求的最新預測以及供應鏈正常化的信心，也刺激了他對蘋果iPhone 12銷售樂觀看待。

即便蘋果沒有發布第三季度展望，JP摩根將其預估值和12月20日的目標價提高至350美元，高於該公司先前的預測335美元。

科文（Cowen）

由於蘋果公佈的業績優於市場預期，因此科文將蘋果維持高評級。分析師Krish Sankar說，家中的工作給蘋果服務業務帶來的好處，以及對iPhone需求提高的預測，使蘋果成為「擁有的防禦性的股票」。

科文估計，蘋果將在第三季發售3000萬部iPhone，從歷史上看來，這數字對於蘋果的智慧型手機業務來說是一個緩慢的時期；但服務業務作為蘋果公司的一個亮點，則是「不斷進步」。

科文維持蘋果優於大盤的評級和12個月目標價格335美元，與4月27日發給投資者的研究報告相同。

▲蘋果在南韓直接或間接地創造了超過30萬個就業機會。（圖／路透）

▲ 分析師看好平板、電腦的銷售。（圖／路透）

派傑投資公司（Piper Sandler）

分析師Harsh Kumar基於蘋果第二季度的優異表現，將蘋果2020年每股盈餘（EPS）上調至12.64美元，營收為2661億美元；而此前預期的EPS為12.32美元，營收為2547億美元。

針對第三季預期，iPhone和可穿戴設備的增長預計將同比下降。派傑指出，在遠程工作時代，服務、iPad和Mac的彈性，可以幫助該公司繼續「在當前環境中前行」。

另外，派傑也維持對蘋果股票的增持評級。

Loup Ventures

分析師Gene Munster表示，蘋果公司第二季度業績成長的原因之一，是該公司的長期管理方式。他認為，與其他競爭對手相比，這種方法可以為蘋果提供更強大的產品路線圖和更大的增長機會。

儘管受到新冠病毒的不利影響，蘋果仍同比增長了1％。Munster稱這是一次勝利，但也指出，蘋果的業務在穩定之前還有一段路要走，Loup Ventures預測蘋果6月份的收入將下降5％至10％。

Loup Ventures估計，iPad和Mac銷售將逐季增長，服務將保持穩定，蘋果將在9月下旬發布其5G iPhone，但他們認為，5G產品服務的爆發年可能仍會在2022年或2024年。

▲▼Apple Arcade。（圖／翻攝自Apple美國官網）

▲ 蘋果將靠服務業務維持穩定成長，圖為蘋果遊戲平台Apple Arcade。（圖／翻攝自Apple美國官網）

Wedbush

分析師Daniel Ives表示，蘋果在第二季度業績可能等同於「在黑暗的5級風暴中的主要成就」。在華爾街期待恐怖表演的同時，蘋果設法發布了幾乎在所有指標上都超過預期的成績。

然而，蘋果未發表對第三季度的說明，仍然表示了COVID-19局勢的不確定性。 Wedbush維持對蘋果股票的跑贏大盤的評級，12個月目標價格也維持335美元。自3月底以來，Wedbush一直維持該價格目標。

摩根士丹利（Morgan Stanley）

分析師Katy Huberty認為，蘋果仍然是選股首選，這是基於對即將推出的5G iPhone的信心增強，以及「延長的iPhone更換週期」。

Huberty認為，由於延長的iPhone更換週期，服務業務的優勢以及強大的資產負債表（可進行創新投資和回購），讓大摩對蘋果公司實現可持續長期增長的能力充滿信心。

Huberty寫道，「蘋果第二季度收益報告中，沒有任何改變我們對這些因素的看法。」 大摩將蘋果2020年收入和EPS預期提高了4％至5％，並將其12個月目標價格提高至326美元。 而其4月24日發布的目標股價則是298美元。

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