美版阿中部長佛奇很忙！　白宮拒讓他赴國會聽證

▲美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國白宮今天表示，高階衛生官員佛奇下週不會出席一個檢視川普政府因應疫情作法的眾議院小組委員會聽證會，還說讓參與防疫的人士作證只會「適得其反」。

眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）發言人霍蘭德爾（Evan Hollander）表示，他們尋求讓國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）6日出席一個監督衛生計畫的小組委員會聽證，但川普政府官員告知，白宮不讓佛奇作證。

「華盛頓郵報」率先披露佛奇不會作證。白宮隨即發出電郵聲明，表示佛奇正忙著因應疫情，之後再赴國會。

▲美國迄今已有110萬人感染新冠肺炎，累計6.4萬人病逝。圖為紐約街頭。（圖／路透）

白宮發言人迪爾（Judd Deere）在聲明中說：「川普政府持續持續全體動員因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，包括再度安全開放美國運作及加速疫苗研發，此時要參與那些防疫行動的人士出席國會聽證會，只會適得其反。」

迪爾說：「我們致力與國會合作，以在適當時機提供證詞。」

不願具名的高層官員表示，事實上佛奇將出席再下一週於參議院一場有關篩檢量能的聽證，「（不赴眾院）這不是封口與阻撓，純粹只是確保在監督所需與防疫責任之間求取平衡。」

在川普政府防疫團隊裡扮演首席科學家角色的佛奇，已成團隊裡的亮點；他在向公眾傳達科學訊息上表現出色，但不時會和川普的講法牴觸。

川普剛開始主持例行防疫簡報會時，常能看到佛奇與會並回答許多疑問、提供醫學專業，但近來佛奇現身防疫簡報會的次數越來越少。他相對謹慎的作法，常給想盡快復工的商界與渴盼各州解封的川普澆冷水。