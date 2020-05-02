金正恩「復活」竟是向川普刷存在感？　專家曝下一步恐怖套路

▲金正恩出席勞動節剪綵，打破病危、死亡等謠言。（圖／路透社）



記者羅翊宬／綜合報導

北韓最高領導人金正恩昨（1）日出席磷肥料工廠剪綵，打破國際間謠傳的各種謠言。不過卻有分析指出，金正恩此舉無疑是要引起全球關注，特別是向美國總統川普刷存在感，而金正恩的下一步極有可能走上試射導彈的老路！

《朝鮮日報》報導，外界推測金正恩隱身三週的原因，很可能只是為了吸引國際社會關注的戰術，向世界突顯出北韓的存在感。特別是美國總統川普投入今年11月的總統大選後，對於北韓、無核化等議題幾乎閉口不談，加上近來歐美等國深陷新冠肺炎肆虐所苦，更讓北韓難以藉機向世界發聲。

川普手上握有決定北韓無核化政策走向的鑰匙，《朝鮮日報》分析，金正恩欲藉由自己的病危說、死亡說向世人打場輿論戰，並將川普的目光重新拉回平壤。

▲金正恩下一步，很有可能試射導彈。（圖／翻攝自朝中社）



《朝鮮日報》指出，成功引起世人矚目的金正恩，下一步很有可能會試射彈道飛彈，誇耀北韓強大的武力！回顧今年3月，南韓正疲於應付新冠肺炎確診病例暴增，儘管後來北韓仍數度進行飛彈試射，不過卻無法讓南韓發表強烈批評聲明，也無法勾起美國等國際社會的關注，使得金正恩欲在美國大選前向川普施壓鬆綁無核化政策的戰術宣告失敗。

其實金正恩2012年掌權後，就曾數度傳出失蹤、病危、死亡等謠言，其中2014年時就曾在9月4日出席牡丹峰樂團的新作發表音樂會後潛跡40多天，直到10月14日才現身。

▲金正恩2014年10月出席公開活動時，拄著拐杖。（圖／翻攝自勞動新聞）



根據《韓聯社》，失蹤40多天後再度現身的金正恩出席公開活動時拄著拐杖、臉色看起來十分憔悴，且醫療人員隨侍在側，當時外界普遍謠傳金正恩罹患足底筋膜炎，而南韓國家情報院則證實金正恩曾開刀切除腳底的囊腫。

長期於南韓國家安全計畫部（國家情報院前身）北韓研究調查室工作的宋奉宣（송봉선，音譯）就曾於4月28日在《月刊朝鮮》表示，其實金正恩對於外媒連日來的報導，是抱持著一種「看笑話」的態度，「他正享受著這一切。」

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