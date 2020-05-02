曾PO「2根蠟燭」暗示金正恩過世　陸前外長姪女道歉：這次竟然錯了！

▲秦楓曾PO出「2根蠟燭」暗示金正恩逝世。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

北韓領導人金正恩因20天未露面被傳逝世，北韓官媒2日發布金正恩出席五一勞動節活動的照片，打破了外界傳言。大陸前外交部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓上周曾於微博PO出「兩根蠟燭」暗示金正恩逝世，還嗆「等官宣請自便」，但見到五一的照片後，她卻立刻轉變態度發文道歉，「消息來源從來沒錯過，這次竟然錯了！」

▼秦楓PO文道歉，態度大轉變。（圖／翻攝微博）



秦楓4月24日在微博PO出「兩根蠟燭」的貼文，被許多網友認為是在暗示金正恩逝世，但也有網友質疑是在造謠，秦楓還特別留言開嗆，「有些人願意等著官宣真請自便，我只說事實，當年金日成去世晚了34小時，金正日晚了51小時，看看這次晚多少個小時官宣？對了，李文亮醫生那晚對著屍體搶救很久…我從來不發假消息～另，他在不在的中朝友誼也萬古長青啊，消息來源渠道不一樣，分析水平也不一樣，同行就別較勁了跟我。」

▼金正恩出席五一活動，後方背板列出日期。（圖／路透社）



不過，北韓官媒2日發布金正恩出席五一勞動節活動的照片後，秦楓隨即跟著發文道歉，且態度大幅軟化，沒有了先前的理直氣壯，她說，「消息來源從來沒有錯過，這一次竟然錯了，看樣子朝鮮內部的情況已經和最初接觸時候不一樣。個人沒有按照發展的眼光看待問題，帶來誤導，向各位致歉。」

此外，也有大批網友留言大罵秦楓，「秦大媽，自己闢謠自己嗎？」「之前信誓旦旦，說是內幕消息？現在打臉了！」「當初還說什麼等官宣請自便，從來不發假消息？」「我也送秦楓『兩根蠟燭』，慢走啦！」

▼秦楓被質疑後，留言嗆「等官宣請自便」。（圖／翻攝秦楓微博）

