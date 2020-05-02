馬斯克又擅自發推文！稱特斯拉股價過高　股價立即重挫逾10%

▲ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長埃隆．馬斯克（Elon Musk）週五違反與SEC的協議規定，自行在推特上指出「特斯拉的股價太高了」，消息一出特斯拉股價重挫了10％以上。

馬斯克與美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission,SEC）在去年達成協議，SEC要求公司律師必須預先批准馬斯克發布有關特斯拉財務、銷售或交付的推文。之所以存在該項規定，是因為馬斯克在2018年8月，於推特上發布了他正在考慮將特斯拉私有化的計劃，SEC因此起訴他。

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而去（2019）年2月19日，馬斯克在推特上發文稱，特斯拉將在2019年生產約50萬輛特斯拉Model 3，這與當時公司的實際情形不符。然後，SEC向馬斯克確認他是否遵守命令、審查其推文。事實證明，他並非如此，這導致了馬斯克與SEC為期一周的法律鬥爭，並在2019年4月達成更嚴格的解決方案。

《華爾街日報》詢問馬斯克，他在推特上談論特斯拉股價是否在開玩笑，或推特是否經過審查時，馬斯克只在電子郵件中回答了「No」。

馬斯克在推文中指出特斯拉的股價過高，並在Twitter上發布了美國國歌The Star-Spangled Banner的歌詞，這也與他對SEC的抗議相呼應，因他稱該機構對2月19日的推文的處置是「違憲奪權」。

截至5月1日收盤，特斯拉股價為701.32美元，重挫了80.56美元、跌幅10.3%。