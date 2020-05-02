金正恩終現身！神隱3周逼出各國「這弱點」　專家：他若倒下…南韓淪戰線

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓領導人金正恩1日現身化肥廠的照片今（2）早曝光，打臉過去數周以來的病危、腦死傳聞。如今，專家表示，其實世界各國對於北韓政權的不穩定度還沒做好準備，金正恩的生死也與核武、飛彈試射等議題有極大關聯，北韓一旦群龍無首，可能對南韓採取軍事行動來證明國家實力，甚至可能引發美中代理人戰爭。

衛報報導，金正恩神隱約莫3周，就連北韓重要節日4月15日太陽節也不見他的身影，儘管外界揣測的傳聞報導越來越多，包括接班人選、誰將主掌核武器等，但美國、南韓及中國政府堅稱，這些消息未經證實，且手中握有的情報並未指向這些消息屬實可信。南韓總統文在寅高階安全顧問先前也透露，金正恩正在北韓東部旅遊景點元山，正健康活著。

依據北韓黨報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）所發布的照片與文章，穿著一身黑衣的金正恩與其他官員一同出席順天磷肥工廠竣工儀式，胞妹、勞動黨第一副部長金與正也陪同出席。官媒朝中社則說，當金正恩現身會場時，在場人士紛紛高呼「萬歲」。儘管北韓官媒的消息無法獲得外部證實，但這次依循過去模式，在金正恩參與活動的隔日釋出現場照片及報導文章。

談及金正恩神隱多日一事，首爾梨花大學國際研究李雷夫（Leif-Eric Easley）教授坦言，這也意味著國際社會對北韓政權的不穩定度並未做好十足準備，不論是美國華府、南韓首爾、日本東京政府都必須要在緊急應變計畫方面加強協調，「如果金正恩露面的照片是真的，那麼其中一個教訓就是，全世界都應該更加傾聽南韓政府的聲音，而不是那些匿名消息來源及社群媒體上的傳聞。」

此外，太陽報也刊出顧問李奇（Jimmy Leach）的分析指出，北韓官方向來都會在第一時間反駁有關金正恩身體狀況不佳的消息，但此次並非如此，加上南韓情報機構變得謹慎、與北韓關係最好的中國政府也同樣表現出不確定的態度，這一切的背後，就是各國認定「金正恩死了比活著更糟糕」，因接班人選是一大問題，因為金正恩親生孩子年紀太小、二哥金正哲並未爭取國家元首一職，且胞妹金與正在男權社會之中出頭的機率不高。

李奇指出，擁有核武的北韓一旦群龍無首，可能透過對南韓採取軍事行動，藉此證明國家實力，倘若金正恩真的病了，將會變得更加不可預測，甚至若走到金正恩生病或死亡的這一步，最有可能發生的事情就是，與北韓接壤的中國和美國會展開一場代理人之戰。

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▼北韓領導人金正恩穿著一身黑衣，來到化肥廠。（圖／達志影像／美聯社）

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