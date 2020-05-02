　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃...故事廣傳後結局有洋蔥

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 0

▲肯亞單親媽育有8位小孩，因疫情關係生計受影響。（圖／翻攝自Youtube）

實習記者曾筠淇／綜合報導

肯亞一名單親媽媽獨力撫養8個孩子，因新冠肺炎疫情的緣故，她無法出門工作生計受影響，因為家裡實在太窮，8個孩子總是飢餓的叫喊，於是她只好將石頭放進鍋裡「假裝煮飯」，讓飢餓的孩子們以為自己真的在下廚，希望孩子在等待開飯的過程中睡著。

據BBC報導，住在肯亞蒙巴薩（Mombasa）的單親媽媽Peninah Bahati Kitsao，她的丈夫2019年被黑幫殺害，因此獨自扶養8名孩子。為了維持家計，她先前都會在當地洗衣服賺錢，不過隨著疫情延燒，現在很難再繼續進行這份工作。

Kitsao和孩子們住在一間僅有2間臥室的房子裡，且沒有自來水，也沒有電力。由於沒有了收入，8個小孩又嗷嗷待哺，當孩子肚子餓時，她只好假裝「烹飪石頭」，假裝自己正在下廚，直到孩子們都因等待飯燒好之際，累到入睡為止。不過這招瞞不了孩子，他們很快就知道被騙了，於是餓得哭喊更大聲。

▲▼ 0

▲石頭湯。（圖／翻攝自Youtube）

Kitsao的鄰居普里斯卡.莫曼尼（Prisca Momanyi）發現這個嚴重的問題後，聯繫了媒體和政府。Kitsao在接受《NTV》的採訪時表示，她飢餓的孩子們沒被「烹飪石頭」這招哄騙很久，「他們都知道我在說謊，但我什麼也做不了，因為我什麼都沒有。」

電視台的報導曝光後，許多人紛紛透過鄰居莫曼尼所協助開設的帳戶，捐款給Kitsao一家人，也收到全國來自不同地方的電話鼓勵，希望他們能度過難關。Kitsao表示，她難以相信居然有這麼多人願意救助自己她表示，「我接到來自全國許多的電話詢問，他們要如何幫助我後，我真不敢相信肯亞人這麼如此有愛。」形容這簡直是「奇蹟」。

▲▼ 0

▲Kitsao的丈夫去年遭殺害。（圖／翻攝自Youtube）

Kitsao的鄰居莫曼尼也表示，非常感謝政府及肯尼紅十字會願意幫助Kitsao。政府當局則表示，目前許多沿海城市的家庭也將從救濟糧食的計畫中受益，他們會幫助這些低收入戶的肯亞人。

ET快訊
快訊／一周「加零」夢碎！新冠肺炎再增3案例　全是境外移入
金正恩神隱3周逼出各國「這弱點」　專家：他若倒下..南韓淪戰
才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉尷尬道歉：北韓太高深莫測
空拍機驚擾虎頭蜂！清境農場民宿8人慘被狂螫..3人重傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一度聽到台灣就跳針！WHO官員遭加拿大國會強制傳喚　說明疫情處置

金正恩現身照片曝光！燦笑出席工廠剪綵　金與正陪身旁

金正恩現身闢謠？北韓報導沒公開照片　川普回「這句話」疑有內幕

金正恩「復活」竟是向川普刷存在感？　專家曝下一步恐怖套路

全球逾23萬死亡！新冠病毒讓患者平均「少活13年」

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃...故事廣傳後結局有洋蔥

金正恩終現身！神隱3周逼出各國「這弱點」　專家：他若倒下…南韓淪戰線

曾PO「2根蠟燭」暗示金正恩過世　陸前外長姪女道歉：這次竟然錯了！

疫情報告遭施壓「迎合中國」？　歐盟否認：我們沒有自我審查

譚德塞發文祝「勞動節快樂」... 引爆網友怒火灌爆推特：百萬人沒工作

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

呼籲在家防疫！網紅再玩角色扮演 翻唱迪士尼主題曲成防疫歌Part2

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

金正恩「復活」竟是向川普刷存在感？　專家曝下一步恐怖套路

全球逾23萬死亡！新冠病毒讓患者平均「少活13年」

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃...故事廣傳後結局有洋蔥

金正恩終現身！神隱3周逼出各國「這弱點」　專家：他若倒下…南韓淪戰線

曾PO「2根蠟燭」暗示金正恩過世　陸前外長姪女道歉：這次竟然錯了！

疫情報告遭施壓「迎合中國」？　歐盟否認：我們沒有自我審查

譚德塞發文祝「勞動節快樂」... 引爆網友怒火灌爆推特：百萬人沒工作

影／各界都傳金正恩身亡…北韓公開「露面照打臉」　官方消息早洩密慘被忽略！

美版阿中部長佛奇很忙！　白宮拒讓他赴國會聽證

王者歸來！金正恩神隱20多日突現身剪綵　韓媒點出核心關鍵

金正恩「復活」竟是向川普刷存在感？　專家曝下一步恐怖套路

夫婦塞內加爾工作「全身倦怠+咳嗽」...5/1返台確診

加強防疫！5/4起海外入境「這四類人」一律入住防疫旅館

快訊／一周「加零」夢碎！新冠肺炎再增3案例　全是境外移入

中職／本土左投王溢正主場先發　運彩看好樂天達隊史千勝

礁溪2天1夜小旅行　朝聖最新網美咖啡廳、享北台灣唯一頂樓無邊際溫泉泳池

中歐班列4月逆勢成長5成　陸推「一帶一路」醫療外交

「台灣撐竿跳之父」夫妻驚爆惡意倒會欠千萬　許振芳：賣房還債負責到底

中職／費爾本對決江國豪　運彩看好統一獅3連勝

桃園大街驚現千元鈔票雨！警緊急封鎖管制　粗心大媽喊：是我掉的

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

金與正化妝了　對比照曝光

北韓報導金正恩現身　川普語帶保留

男持刀闖入！澳商場多人受傷　警開2槍擊斃

各界都傳金正恩身亡　官方消息早洩密卻無人信

聽到台灣就跳針　他被加拿大國會傳喚

咖喱味道不對！他手指怒挖女友眼珠

印度男外出採買　返家身邊「多個美嬌娘」　

金正恩神隱多日　逼出各國這弱點

遭遇風暴也要相信金正恩！北韓官媒暗示重要訊息

巨鱷攻擊　他剖魚肚驚見好友斷頭

更多熱門

相關新聞

中國爆趕走非裔　WHO卻控台歧視！

中國爆趕走非裔　WHO卻控台歧視！

中國擔心新冠病毒境外移入，廣州的非裔人士最近屢傳遭到排擠、歧視，甚至趕出公寓的消息，奈及利亞、肯亞與迦納等國紛紛表達關切，要求北京立刻行動，解決不人道待遇。美國外交雜誌《國家利益》（The National Interest）11日提到上述現象時指出，中方驅逐非裔人士，世界衛生組織（WHO）卻指控台灣種族歧視，「有沒有搞錯？」

德國採購600萬個　在肯亞機場失竊

德國採購600萬個　在肯亞機場失竊

英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」30人無套激戰　慘遭封營

英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」30人無套激戰　慘遭封營

肯亞禁止運動員參加國際賽

肯亞禁止運動員參加國際賽

白色長頸鹿遭盜獵！死亡4月剩白骨

白色長頸鹿遭盜獵！死亡4月剩白骨

關鍵字：

Peninah Bahati Kitsao肯亞石頭湯

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

羅志祥爆「道歉記者會」內容外洩！現身時間點曝光

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

愷樂、小豬12年前首見面畫面曝光

偶像劇男星消失7年變科技新貴「年收暴增120倍」

《夫婦》金喜愛身價上億CEO夫被捕！結婚24年爆危機

金與正化妝了　對比照曝光

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面