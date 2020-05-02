譚德塞發文祝「勞動節快樂」... 引爆網友怒火灌爆推特：百萬人沒工作

▲全球網友對譚德塞有許多不滿。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）應對新冠肺炎疫情遭受外界批評，甚至被美國質疑，「幫助大陸隱瞞疫情的嚴重性」。譚德塞1日在推特上發文，「勞動節快樂！（Happy Labour Day！）」立刻引來全球網友的不滿灌爆留言區。

譚德塞1日在晚間7點51分的推文中寫了1句，「Health for All（大家都健康）」，已經引發網友不滿，沒想到又在晚間10點53分繼續在推特發文祝賀「Happy Labour Day！（勞動節快樂）」，瞬間觸發網友們的怒火線，紛紛在底下留言，「勞工？ COVID 19導致全球數百萬人無法工作」、「許多勞工因你而失業」、「中國節快樂」、「世界正因為你而受苦」。

▲▼譚德塞祝「勞動節快樂」。（圖／翻攝自twitter／@DrTedros）

譚德塞近日常在推特上發感謝支持者的「取暖文」，且轉發許多國家領袖的鼓勵推文，也常有一些正能量英文單字的推文，「信心（Confidence）」、「仁慈（Humanity）」和「愛（Love）」等，但卻被酸民認為，「可能是在講自己缺乏些什麼」。

不只台灣，世界上大多數國家的勞動節都訂為5月1日（如法國、瑞典），因此通常也稱之為國際勞動節，而大陸今年的「五一」更是連休5天，是10年來最長的五一假期。