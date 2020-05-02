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北韓最強「金秘書」陪金正恩剪綵　網抓包「有化妝」神分析…對比照曝光！

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記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱約莫3周後，現身距離平壤50公里的順天磷肥工廠竣工儀式，且不論是在典禮台或是剪綵儀式，胞妹、勞動黨第一副部長金與正都緊緊跟在身旁。如今照片曝光引發外界熱議，除了金與正似乎有畫眼妝之外，金正恩一名隨行人員也貌似戴上深色口罩。

▲▼北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

金正恩一名私人隨扈在上周傳出感染新冠肺炎的消息，日媒東京新聞先前報導，團隊有人確診的狀況有可能是金正恩遠離平壤、前往元山的主因之一。如今，隨著金正恩1日現身工廠的照片曝光，NK NEWS也在推特發文指出，站在金正恩斜後方一名保全人員疑似帶著深色口罩。

此外，根據NK NEWS轉推的貼文，網友熱烈討論金與正這次出席活動是否有畫眼妝。網友提到，金與正當時應該是畫了眼部彩妝，包括眉毛以及眼影等，或許這也意味著，她知曉此一場合所拍攝的照片意義重大。

►金正恩現身照片曝光！燦笑出席工廠剪綵　金與正陪身旁
►北韓報導金正恩現身　川普回「這句話」疑有內幕
►日媒：金正恩隨扈驚傳確診！急赴「第二官邸」躲避疫情　平壤鬧空城

▼ 網友熱議金與正畫眼妝。右圖為金與正1日出席工廠剪綵儀式。（圖／美聯社、路透）

▲▼ 網友討論金與正畫眼妝 。（圖／美聯社、路透）

ET快訊
北韓「最強秘書」金與正陪金正恩剪綵　網神分析「有化妝」對比照
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