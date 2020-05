北韓最強「金秘書」陪金正恩剪綵　網抓包「有化妝」神分析…對比照曝光！

記者詹雅婷/綜合報導

北韓領導人金正恩神隱約莫3周後,現身距離平壤50公里的順天磷肥工廠竣工儀式,且不論是在典禮台或是剪綵儀式,胞妹、勞動黨第一副部長金與正都緊緊跟在身旁。如今照片曝光引發外界熱議,除了金與正似乎有畫眼妝之外,金正恩一名隨行人員也貌似戴上深色口罩。

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式,打破「病危說」。(圖/路透)

Kim Jong Un's security guard is wearing a mask. Why is that relevant? Just last week, rumors circulated suggesting one of Kim's personal guards had contracted COVID-19. pic.twitter.com/YvMf7tImLb

金正恩一名私人隨扈在上周傳出感染新冠肺炎的消息,日媒東京新聞先前報導,團隊有人確診的狀況有可能是金正恩遠離平壤、前往元山的主因之一。如今,隨著金正恩1日現身工廠的照片曝光,NK NEWS也在推特發文指出,站在金正恩斜後方一名保全人員疑似帶著深色口罩。

此外,根據NK NEWS轉推的貼文,網友熱烈討論金與正這次出席活動是否有畫眼妝。網友提到,金與正當時應該是畫了眼部彩妝,包括眉毛以及眼影等,或許這也意味著,她知曉此一場合所拍攝的照片意義重大。

OK I know this is a minor detail but Kim Jong Un's sister Kim Yo Jong is wearing eyeshadow and other makeup (never saw her doing this before), with the headband that she wore for the new politburo headshot. https://t.co/HKhbnKyX1r pic.twitter.com/acVniJCTrh