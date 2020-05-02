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與台北締結姊妹市…布拉格市長「遭情報單位盯上」　喊話：為民主不惜犧牲生命！

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▲布拉格賀瑞普市長感謝台灣。（圖／翻攝自Zdeněk Hřib臉書）

▲布拉格市長表示自己遭到跟蹤，恐為追求「自由民主」付出代價。（圖／翻攝自Zdeněk Hřib臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

日前捷克前參議院長柯佳洛（Jaroslav Kubera）為歐洲少數公開支持台灣的政治人物，卻傳出在出訪台灣前過世，柯佳洛的遺孀公開表示，丈夫的公事包內，曾放有中國及捷克政府的警告信，懷疑柯佳洛的死與此有關；布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）同樣對台灣表示友好，並且締結姊妹市，如今也傳出收到死亡威脅。

綜合外媒報導，過去柯佳洛曾在訪問中提到，「就算中國認為台灣不是獨立國家，卻不表示國會議長不能與台灣會面，若去了台灣就不能去中國，就牽扯人權問題。」一席言論讓中國相當不滿，不僅抵制捷克的藝文團體外，更拿捷克經濟作為威脅，柯佳洛更在出訪台灣前猝逝，其遺孀與兒女表示，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）與中國大使館威脅他不要訪問台灣，可能就是猝逝的原因。

捷克首都布拉格市長賀吉普日前接受外媒《德國之聲》專訪時提到，上月12日開始他就已經受到警方保護，尤其結束與北京姊妹市的關係，甚至傳出俄羅斯情報單位將會對他有「暗殺行動」，3月初更發現自己被跟蹤，最後決定報警，「但警方要求不能透露更多細節」。

由於捷克總統齊曼親中，多次跟賀吉瑞觀念不同，為此指責他「刻意傷害捷中關係」，但賀吉瑞仍堅持表示，「中國只是把我當成他們不想履行承諾的理由，而中國確實不是值得信任的夥伴」，更強調「我絕對崇尚民主，甚至不惜為此付出生命代價」。

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