各界都傳金正恩身亡…北韓公開「露面照打臉」　官方消息早洩密慘被忽略！

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透，下同）

記者陳亭伃／整理報導

北韓領導人金正恩神隱將近半個月，外界對於其生死做出諸多揣測，2日北韓官媒朝中社公開1日金正恩出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵，他看上去神采奕奕，與外界相傳「重病」、「植物人」的狀況相差甚遠。其實早在前幾日金正恩死訊喧囂塵上，有些國家早就收到北韓「官方」來自金正恩的信件，但卻未得到多數人相信。

綜合外媒報導，神秘北韓平時僅依靠官方媒體固定時間公開金正恩消息、照片，近期因多日未公開金正恩的行程，外界馬上開始揣測各種可能，首先傳出「接受心血管手術病危」一說，接著包括躲避新冠肺炎疫情、腦死、植物人等說法，美國華府智庫甚至透過衛星圖，觀測金正恩專屬列車停靠元山，開始衍伸相關說法；許多「脫北者」也表示，金正恩狀況肯定不好。面對諸多說法，北韓官方並未正面回應，且例行工作皆照常，但還是無法堵住悠悠之口。

直到2日朝中社公開1日金正恩參加活動照片，等同直接回應所有揣測。然而回顧兩周以來的北韓動態，其實北韓並未有「任何異常」，僅只是金正恩並未如平時在公開場合出現，但上月27日金正恩仍對於南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發出賀電，慶祝南非的國慶；接著上月25日為金正恩與普丁會面一周年，俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）也發出賀電給與金正恩，重申兩國關係重要性。

▲金正恩露面後，又出現「其他」揣測。

北韓過去老大哥中國、俄羅斯，在金正恩死訊傳遍後，也試圖想要幫忙闢謠，普丁新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）就曾表示，克里姆林宮並未收到任何金正恩的健康消息。而日前傳出中國派遣醫療隊赴北韓，外國記者詢問中國外交部發言人耿爽時，他回應「消息來源不知道是哪裡，但中方派遣醫療隊至北韓是為了協助應對疫情」。

此外，俄羅斯參議員泰薩耶夫（Kazbek Taysaev）上週與新任北韓駐俄大使進行會面，提到金正恩健康問題，泰薩耶夫表示「那些謠言並沒有得到證實，希望外界不要再有揣測或結論。」

而隨著北韓官方媒體公開金正恩的「露面照」，仍有部分質疑聲浪，究竟金正恩身體真實狀況為何，恐怕也得等北韓一步步證實。