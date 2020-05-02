6歲小妹森林散步「弄丟眼鏡」　努力想活整晚…卻慘成冷凍屍橫躺池塘邊！

▲6歲小女孩弄丟眼鏡找不到路，活活被凍死在森林。（圖／翻攝自диалог下同）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭一名6歲女孩日前跟親戚一起出去散步，未料途中兩人發生口角，親戚將女孩獨自丟在森林內，事後發現女孩並未跟上，最後通報警方，但因入夜之後氣溫低冷，加上女孩眼鏡弄丟遺失方向，直到警方找到女孩時，她已經全身沾滿雨水、雙手抱胸變成一具凍屍。

根據烏克蘭媒體《диалог》報導，年僅六歲的雪維列娃（Milena Sheveleva）住在烏克蘭西部城市索斯尼夫卡（Sosnivka），案發當天與堂哥一同到森林裡散步，過程中兩人卻起了口角，雪維列娃還弄丟了眼鏡。堂哥一氣之下快步走掉，直到氣消回頭卻發現雪維列娃並未跟上腳步，回到家中也發現她並沒有返家，於是報警。

▲出動約上千名警力進行搜索。

警方根據兩人散布的位子進行搜索，出動約千名警力、警犬、直升機等，搜索直隔日清晨先發現了雪維列娃的眼鏡，並在不遠處發現了全身已經被雨水浸濕的雪維列娃，她面朝下、雙手抱胸躺在一處池塘旁，但已經成為一具冷屍，由於當地晚間氣溫相當冷，警方推測雪維列娃應為找不到方向，活活被凍死。

義警波諾瑪連科（Sergey Ponomarenko）表示，幾乎整晚都在找這個女孩，天氣已經越來越冷，就知道狀況已經不明朗，直到隔日清晨找到雪維列娃卻已經是壞消息，大家都感到非常的遺憾。檢方表示，雪維列娃身上並沒有暴力痕跡，初步確定死亡原因為是因體溫過低。