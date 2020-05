金正恩現身闢謠？北韓報導沒公開照片　川普回「這句話」疑有內幕

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

北韓官媒今(2)日報導,領導人金正恩1日有出席公開活動,出席順天磷肥工廠竣工儀式,但文內卻沒有附上照片。此一消息登遍全球各大媒體,美國總統川普則是語帶保留提到,「我還不想對此發表評論,我們將在適當的時候對此發表意見。」

綜合韓聯社、路透報導,金正恩於1日勞動節當日出席順天磷肥工廠竣工典禮,參與剪綵儀式,強調磷肥工廠完工是照告勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議後的首個成果,也是北韓化學工業邁入新階段的重要契機,現場人士還高呼萬歲,而金正恩則是揮手向群眾致意。

據了解,在這場活動當中,金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正,勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成,以及黨第一副部長趙勇元等人全都陪同出席。但北韓媒體並未附上公開露面照片,仍給了外界許多想像空間。此前,金正恩神隱長達20日,期間更缺席4月15日太陽節,讓他的身體狀況不佳相關傳聞討論度越來越高。

Kim Jong Un's reappearance led the 6am news on Korean Central Radio. Here's the best recording I got (with black video because Twitter won't let me upload audio only) pic.twitter.com/LNYWmywgvd