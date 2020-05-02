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一度聽到台灣就跳針！WHO官員遭加拿大國會強制傳喚　說明疫情處置

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▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／路透社）

▲加拿大籍的艾沃德已在世界衛生組織服務數十年。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

世界衛生組織助理秘書長艾沃德先前受訪時，曾逃避回答「台灣是否能夠加入WHO」等問題引發批評。他先前二次拒絕前往國會作證的邀請後，加拿大國會議員4月30日一致決議強制傳喚他來到國會，要求針對世界衛生組織應對疫情的決策來作說明。

加拿大媒體國家郵報（National Post）報導，艾沃德（Bruce Aylward）已在世界衛生組織服務數十年，也曾帶領WHO專家小組前往中國研究新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，事後讚揚中國在控制疫情採取的方法及成效，包括病例數急遽減少等，但這些訊息受到國際社會的質疑，也引發不少加拿大人的批評聲浪。

回顧世衛組織應對疫情的處理方式，包括不用限制旅行與關閉邊境、不用戴口罩等建議，都是加拿大政府參考的重要指標，而加拿大首席衛生官員特瑞莎譚（Theresa Tam）起初也採取世衛的建議，但最終為了控制疫情，在口罩、限制旅行方面做出有別於世衛的決定。

▲加拿大,多倫多,唐人街,口罩,武漢肺炎（圖／路透）

▲加拿大迄今已有5萬6339人感染新冠肺炎，累計3537人病逝。（圖／路透）

國會成員認為，請艾沃德前來國會說明是一件格外重要的事。議員唐戴維斯（Don Davies）提到，他想藉此機會瞭解世界衛生組織當初的建議，「對我來說，這與政治無關，我只對他們的訊息以及對疫情危機應對方式感興趣。」

然而，在過去一個月當中，艾沃德已有兩次拒絕作證的紀錄，且世界衛生組織並未讓其他發言人替代出席，希望以書面方式回答問題。但唐戴維斯也說，儘管書面答覆也是方法之一，但提問的方式會更好，「艾沃德先前就接受過媒體線上採訪，世界衛生組織也同意讓艾沃德受訪，我看不出有任何原則性理由不讓他回答委員會的問題。」

加拿大國會30日晚間一致投票通過發出傳票，但只有等到艾沃德返回加拿大之後，才能強制執行。加拿大國會通常會在考慮立法或審查政府對危機反應處置時，邀請專家及利益相關者前來作證，但一般來說，邀請這道程序就已足夠，委員會只有在極少數狀況之下才會發出傳票，藉此聽取不願露面證人的證詞。

此前，艾沃德接受香港電台（RTHK）訪問時，不斷逃避回答「台灣是否能夠加入WHO」，中途表示聽不見聲音、掛斷電話，最後才以「我們已經討論過中國了」做為回覆，被外界視為兩岸複雜關係影響國際組織的實例。

►影／聽到台灣就跳針！WHO官員疑遭除名　簡介從成員名單中「消失」
►WHO高層「聽到台灣」秒裝傻斷訊　葛萊儀點名嗆爆：卑鄙可恥

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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