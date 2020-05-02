法匹拉韋被看好可抗病毒　日本無償供43國

▲新冠病毒疫情持續延燒。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠東京1日專電

新型流感藥物法匹拉韋被視為對治療新冠肺炎具有療效，日本外務大臣茂木敏充今天表示，將無償提供法匹拉韋給43國，5月初的連假結束後就開始供應。

日本產經新聞報導，法匹拉韋（Favipiravir）被視為可能對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有療效，茂木今天在例行記者會上表示，將透過聯合國項目事務署（UNOPS）提供法匹拉韋給沙烏地阿拉伯、荷蘭、土耳其等43國。

希望日本政府提供法匹拉韋的國家包括東南亞國家、中東、非洲等多個國家，日本政府在協商時，已對這些國家說明法匹拉韋可能出現的副作用。

報導說，日本也正與其他約40國協商有關提供法匹拉韋一事，法匹拉韋成了日本貢獻國際的寶貴資產。

茂木昨天在參議院預算委員會上表示，每週與各國外交部長舉行電話會談，對方對於法匹拉韋的關心度相當高。

日本政府4月3日表示考慮對希望獲得法匹拉韋的國家無償提供，最初只有約30國希望日本政府提供，時隔一個月，已增為約80國希望日本政府提供。

日本政府基於擴大臨床研究的目的，無償提供法匹拉韋，提供的數量每一國原則上是20人份，最多提供100人份。日本政府要求這些獲贈法匹拉韋的國家能提供臨床資訊。

日本無償提供法匹拉韋的對象國當中沒包括台灣，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天在記者會中表示，法匹拉韋是流感抗病毒藥物，早在中國大陸爆發疫情初期，有醫院認為治療上有效，被認為是治療新冠肺炎可能藥物之一。

不過，他表示，在體外實驗中發現，法匹拉韋對於新冠肺炎治療效果並不理想，因此外界專家才認為在沒有藥物選擇之下，法匹拉韋或許可作為藥物考量之一；然而，台灣的專家小組在制定臨床治療指引時，經查閱相關文獻後，未將該藥納入臨床指引建議的用藥名單。