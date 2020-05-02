紐時：蔡英文總統決策果斷　「真正的領袖在危機時嶄露鋒芒」

▲台灣出色的防疫成果，讓總統蔡英文最近頻登外媒版面。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

新冠肺炎全球大流行，紐約時報社論將總統蔡英文列為疫情下展現領導風範的女性國家領袖之一。文章肯定蔡總統決策果斷，有效防堵疫情，讓台灣有餘裕向歐美捐贈大量口罩。

這篇題為「真正的領袖在危機時嶄露鋒芒」（In a Crisis, True Leaders Stand Out）的社論指出，帶領國家成功抗疫的領袖共通點是行動迅速、發揮同情心並信任科學，也是因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最有效的方式。

文章提到，疫情初露苗頭時，蔡總統就果斷因應，台灣因而有效控制疫情，也讓她得以捐贈美國與歐洲數以百萬計的口罩。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾330萬人感染新冠肺炎、23.5萬人喪命。根據中央流行疫情指揮中心，台灣連6天未新增確診個案，確診病例維持429例，其中6人死亡，已有324人解除隔離。

除台灣外，紐時舉出行動迅速果斷、有效緩和疫情衝擊並團結國家的範例還包括紐西蘭、韓國、德國、希臘與冰島。其中，全球為數不多的女性國家領袖在疫情下顯得格外幹練且可靠。

文章列舉的傑出女性領袖包括蔡總統、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）。

▲中央流行疫情指揮中心的「防疫五月天」功不可沒。（圖／疾管署提供）

文章寫道，這些領袖的危機處理備受肯定，贏得人民敬重與注目，展現的共通領導特質值得在疫情持續之際為外界所知，以供日後面對危機時參考。

評論主筆表示，帶領國家有效抗疫的領袖即使面對政治風險，也願意明快且大膽採取行動，是身處危機時最重要的領導特質之一。疫情發展證明，中國意圖隱匿資訊，美國總統川普不斷淡化疫情嚴重性，都產生災難性後果。

尊重科學、透明傳達訊息、及時允諾提供財務援助，也是有效領導國家抗疫的元素。傑出領袖還須具備無法假裝的人格特質，也就是發揮同情心，安撫驚慌、失去安全感並飽受疫情煎熬的人民。

台灣防疫成果備受國際肯定，除了紐時，荷蘭「大眾日報」（Algemeen Dagblad）、英國「衛報」（The Guardian）、德國「週日畫報」（Bild am Sonntag）等國際媒體近期也將蔡總統列為抗疫表現傑出的女性領袖之一。