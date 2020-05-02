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譚德塞：新冠疫情維持國際公衛緊急事件　相信病毒源自動物

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）依舊維持國際關注公共衛生緊急事件的建議。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天召集緊急委員會會議，會中各國專家檢視疫情最新變化，今天他在日內瓦記者會上宣布，委員會一致建議疫情仍構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），他也接受委員會的建議。

譚德塞說，緊急委員會由獨立的國際專家組成，代表所有地區的專業建議，由於目前疫情仍然是「國際關注公共衛生緊急事件」，WHO將繼續向所有國家提供技術和支持，特別是最需要的國家。

此外，他說也接受委員會的建議，WHO將與世界動物衛生組織（OIE）和聯合國糧農組織（FAO）合作，確定病毒的動物來源。

WHO緊急委員會主席胡辛（Didier Houssin）在記者會透過視訊說明，昨天會議進行6小時，分析全球6個區域的最新情勢報告及建議，及聽取WHO秘書處對全球情勢報告，由於當前不同區域疫情狀況不一，有些好轉，但顯然疫情還沒結束。

譚德塞1月30日當時接受緊急委員會專家建議，宣布疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，根據「國際衛生條例」（IHR），緊急委員會每3個月需開會一次，審議是否繼續維持PHEIC宣告，或認為疫情走緩結束宣告。

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