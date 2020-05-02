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日本博報堂完成收購格威傳媒　斥資25億要打國際盃

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▲格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌：聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃。（圖／格威傳媒提供）

▲格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌：聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃。（圖／格威傳媒提供）

記者林淑慧／台北報導

國際公司首度出手收購台灣行銷服務業過關！世界第六、日本第二大廣告行銷集團博報堂，斥資25億元公開收購台灣首家廣告行銷上市公司格威傳媒全部已發行且流通在外之股份，已獲經濟部通過；博報堂表示，未來可充分運用全球的連鎖網絡，支援台灣客戶進軍海外。

經濟部投審會日前召開會議通過日商博報堂申請以新臺幣25億元增資博報堂行效股份有限公司，並以多層次轉投資方式透過台北博報堂，以公開收購方式取得國內上市公司格威傳媒股份有限公司全部已發行且流通在外之股份。

請繼續往下閱讀...

格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌，在整合行銷、策動行銷、公關、會展活動行銷、數位行銷提供專業領域服務。其中包括台灣歷史最悠久的綜合廣告集團聯廣傳播集團（成立於1970年），各自在擅長領域提供高品質的整合行銷傳播服務。

▲經濟部通過國際公司首度出手收購台灣行銷服務投資案。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部通過國際公司首度出手收購台灣行銷服務投資案。（圖／記者湯興漢攝）

博報堂表示，已完成收購格威傳媒超過半數股份，成為關係子公司。隨著格威傳媒成為博報堂集團的一員，在有眾多日商企業活躍的台灣，博報堂集團的整合行銷對應能力將更加強化，除廣告領域外，還包括大型活動與展會策劃、營運、傳統與數位媒體的橫向解決方案，建構出以使用者體驗為主的極大化數位宣傳活動，以及公關業務的服務也將獲得大幅提升。

博報堂在日本累積至今以創意解決課題的能力、龐大的生活者資料庫、數位/資料行銷領域的知識等資源，未來將與格威傳媒的實力與實際業務相融合，可望全面支持台灣本土客戶與企業商務的成長貢獻，也樂見其將產生巨大的協同效應。

另外，博報堂未來可充分運用全球的連鎖網絡，以支援台灣客戶進軍海外，這也是未來重要的業務方向之一。通過這次收購股權，格威傳媒旗下的各事業品牌和已在台灣營運的博報堂集團各公司將繼續維持各自的獨立自主性（※注），同時也支援台灣、日系、以及跨國客戶等企業。

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