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銀行教戰今年4大報稅新制　小資族也能輕鬆省稅！

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▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲隨著報稅季到來，銀行提醒，今年綜合所得稅申報應注意4大新制，及1項因疫情所祭出的特別措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

報稅季節到來，玉山銀行提醒，今年綜合所得稅申報，應注意4大新制，同時注意政府因應新冠肺炎（COVID-19）疫情所提出的特別措施。

繼去年各種節稅小確幸後，今年又有4大節稅措施，第1項為薪資扣除額擇一擇優減除；第2項為長照特別扣除額啟用，符合條件者每人可享12萬元扣除額；第3項為基本生活費調高，從原先的17.1萬元調高至17.5萬元；第4項為今年開始同性配偶可選擇是否合併申報。

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另有1個注意事項為財政部考量納稅義務人可能因新冠肺炎疫情影響，無法於法定期間內完成申報繳納稅捐，主動延長使用牌照稅、房屋稅、綜所稅、營所稅申報繳納期間，各類稅目延長期間略有不同，如營所稅及綜所稅全面延長至6月底申報，而納稅義務人若受疫情影響無法如期完稅者，則可於規定期間向稅捐稽徵機關提出申請延長或分期繳納，最長得延期1年或分期3年完稅。

▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年報稅特別考量疫情影響，讓民眾申請延長或分期繳納。（圖／記者湯興漢攝）

玉山銀行建議，除了要了解各項新制外，也可諮詢信賴的金融機構，了解報稅重點，同時掌握最新資訊。玉山銀行稅務專家團隊，也主動提醒財富管理顧客並提供稅務資訊。

以今年報稅4大新制為例，第1點所提到的擇優減除，是指民眾可選擇核實減除薪資費用，或選擇使用薪資所得特別扣除額，從薪資所得中定額扣除20萬元。

若選擇薪資所得核實減除者，可針對因職業需要的特殊服裝治裝費、進修訓練費、職業工具支出共3項進行核實減除，但需注意每項減除額最多為全年薪資3%，如年度薪資所得總額100萬的民眾，針對上述3項核實減除項目，每項額度為3萬，共計9萬。

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