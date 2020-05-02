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7成畢業生憂求職進度受疫情影響　31%修正期望待遇

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▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲7成畢業生憂求職進度受疫情影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

往年從三月份開始，就是進入校園徵才旺季，今年卻受疫情波及，實體招募活動紛紛取消，對此yes123求職網，特地進行「畢業生職涯計畫與企業新血招募調查」結果顯示，若是想先就業，仍有74.9%會擔心畢業後的求職進度受「肺炎疫情」影響。

yes123指出，應徵工作時在可複選狀況下，這些新鮮人因疫情關係調整的方向主要為，調整應徵的行業別(33.6%)、調整期望待遇(30.9%)，以及調整履歷的呈現方式(24.5%)、調整應徵的職務別(22.2%)。

請繼續往下閱讀...

其他因為疫情而修正的求職策略還有，調整面試的準備內容(20.3%)、調整應徵工作地區(16.3%)、調整應徵企業的規模(12.3%)。

觀察上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然疫情衝擊廠商業績，導致徵才活動暫停或延後，確實影響到部分畢業生的求職念頭，不過「學歷貶值」效應仍在，規劃優先找工作的，依舊佔大多數；當然也不排除有人想延畢或繼續進修，緩入職場來度過景氣冷卻的一年。

另外企業基於防疫考量，線上招募活動與遠距面試轉趨熱絡，甚至以AI系統篩選履歷，社會新鮮人勢必要提前準備好應徵策略，才能應付數位化的招募流程。

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