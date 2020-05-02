【黃寶慧】慧眼看天下／美57頁秘件 3路線出征陸！？　謎樣金正恩 「專列」生死機密！？

新聞節目中心／綜合報導

美國確診人數已經突破百萬，佔了全球的三分之一，死亡人數也超過越戰陣亡的人數，不過美國總統川普卻樂觀地表示，疫情最糟糕的日子已經過去了；同時川普也首度表態說，要向中國大陸求償，金額還比德國求償的1490億歐元還要多，這又引來中國大陸抨擊；而美國共和黨競選部門，日前發送57頁的備忘錄，等同候選人的拚選票「教戰守則」，教共和黨候選人要如何「積極攻擊中國大陸」來應對疫情危機，對此，大陸外交部發言人華春瑩25日就在推特反諷「真是一齣好劇本，值得一看」。另外，北韓領導人金正恩神隱，所引發的繼承人選大戰，難道又將成中美角力的新戰場嗎？還有金正恩最信任的領導人「綠色專列」，又有什麼樣的特殊之處？《慧眼看天下》第96集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，以及政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。

▲北韓領導人金正恩御用的綠皮「專列」火車。（圖／達志影像／美聯社）

東南亞最嚴峻! 新加坡確診超日本

新加坡的新冠肺炎確診數逼近2萬，成為東南亞疫情最嚴峻的國家，巨大的場館都陸續被改建成方艙醫院，收治暴增的確診患者；而在日本，為期12天的黃金周假期這個星期也正式開跑，不過不少觀光景點都直接叫民眾「不要來玩」，更有官員呼籲，要民眾不要在社群網站分享櫻花照，就怕民眾在家待不住，一窩蜂出門賞櫻，讓黃金周假期成為防疫破口。

▼日本黃金周，7縣2市聯名發布緊急宣言：嚴控民眾跨縣流動。（圖／路透）

武漢新冠肺炎住院者 宣布"清零"

中國大陸疫情逐漸好轉，大陸國家衛健委24日就宣布，病毒最先爆發地武漢的重症病例已經清零，26日也宣布確診住院患者跟著清零；武漢市當局最近就發放了5億人民幣的消費券，引發熱烈迴響，假日的武漢街頭人潮明顯增多；不過目前武漢還有30多名「常陽患者」，就是已不具備臨床症狀，但長期檢測病毒核酸依舊是陽性的人，也引發外界擔憂，是否還具有傳染性。

誰接班金正恩? 胞妹.叔叔都被點名

金正恩身體狀況如何？不得而知。不過外界持續猜測，如果金正恩真有不測，那接班人到底會是誰？有人說是金正恩的妹妹金與正，包括日本讀賣新聞、英國BBC電視台等，都認為金與正就是接班唯一人選，不過也有人說是金正恩的叔叔金平日；因為外傳金正恩有三個小孩，但年紀都還小，似乎都還無法擔當大任。金正恩掌北韓政權8年，5年內他就胖了40公斤，目測身高約170公分的他，體重大概是120公斤，曾擔任金家御廚至少13年的藤本健二就透露，俄國產的魚子醬、大龍蝦以及頂級鵝肝醬，幾乎都是金正恩每餐必備菜色，會不會就是餐餐大魚大肉吃出健康問題？也引發討論。

▼金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正，被外界視為接班金正恩第一人選。（圖／達志影像／美聯社）

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。