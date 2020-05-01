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對不起勞工！勞動基金Q1「虧損4712億」史上最慘...去年賺的全蒸發

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▲受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效亦受到衝擊。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效亦受到衝擊，勞動基金運用局今（1）日五一勞動節公布第1季投資損益，截至3 月底止，整體勞動基金評價後收益數為負4,712.5億元，收益率負11.16％，寫下歷史單季最大虧損。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金也是大幅虧損，收益數為負370.6億元，收益率為負10.49％。

請繼續往下閱讀...

勞動基金表示，3月份受到新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球肆虐，各國紛紛採取更嚴厲的管制措施，重創全球供應鏈，並造成需求嚴重萎縮，各主要股票市場大幅度下跌。MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，3月單月表現分別為負13.50％、負14.03％、負16.19％、負14.03％、負2.24％，累計今年表現分別負21.37％、負20.71％、負24.40％、負19.08％及負0.33％。

整體勞動基金截至3月底止規模為4兆2,852億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,970億元，舊制勞退基金規模為9,390億元，勞保基金規模為6,902億元，就保基金規模為1,351億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。

勞動基金運用局指出，受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效亦受到衝擊，今年截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為負4,712.5億元，收益率負11.16％。

其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為負11.37％、負13.37％、負10.33％、0.45％、0.23％及負1.4％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,334億元，收益數為負370.6億元，收益率為負10.49％。

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