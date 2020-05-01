快訊／30歲男持大刀砍殺！澳洲商場多人受傷　警當場開2槍擊斃

▲南黑德蘭廣場購物中心遭男子持大刀闖入。（圖／翻攝自South Hedland Square）

記者陳致平／綜合報導

澳洲西澳省皮爾布拉區 （Pilbara）一處大型購物中心，當地時間1日遭一名年約30歲的男子持刀闖入，他沿路見人就砍，至少有7人遭砍傷。警方獲報後趕抵現場，由於兇嫌不願棄械投降，且企圖攻擊員警，遭到警方當場開槍擊斃。

根據7 NEWS報導，南黑德蘭廣場購物中心（South Hedland Square）上午10點遭到持刀男闖入，男子身穿工作工作服，手持一把「大刀」，瘋狂砍人。警方趕抵現場後，先試著以電擊槍制伏嫌犯，未料男子不願就範，企圖揮刀攻擊，遭到警方當場開2槍擊斃。

有目擊者表示，兇嫌在商場「橫衝直撞」，四處砍殺，一名傷者布魯克斯（Esther Brooks）則說，持刀男子跑向他時，自己被刺了一刀，隨後也到醫院了縫了好幾針。一名在現場的女士法庫哈（Shelley Farquhar ）則形容，傳著工作服的男子身形瘦小，卻拿著一把大刀，看起來就像在執行某種任務。

▲一名男子在麥當勞遭砍傷。（圖／翻攝自South Hedland Square）

對此，警方則表示，現階段仍在調查男子行兇的犯案動機，初步判斷應與恐怖攻擊無關。這起持刀攻擊事件共造成7人受傷，其中5位傷者在商場內遇襲，另一名傷者則是在商場入口處的麥當勞遭到攻擊。另外，兇嫌稍早還在汽車旅館砍傷一名男子。