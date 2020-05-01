五月桶裝瓦斯凍漲　中油：天然氣每家戶至少再省30元

▲台灣中油今（1）日宣佈，自明（2）日凌晨零時起，五月家用桶裝瓦斯價格不予調整。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，桶裝瓦斯本月凍漲！台灣中油今（1）日宣佈，自明（2）日凌晨零時起，五月家用桶裝瓦斯價格不予調整；國內天然氣價格自2日起平均調降10.14%，以家庭用戶每月平均用量計算，每月能省下約30.9至46.35元。

台灣中油公司宣布，自明(2)日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調整；國內天然氣價格2日起平均調降10.14%。

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國內天然氣價格部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，自2日起平均調降10.14%，各類用戶每立方公尺平均調降0.9750元；其中公用天然氣事業NG(2)每立方公尺調降1.03元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約30.90至46.35元。

台灣中油表示，液化石油氣類之價格係依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；5月份國際液化石油氣合約價 CP較4月上漲，考量新冠肺炎疫情影響，為減輕民眾負擔，5月份價格不調漲，未調足之每公斤4.4元由台灣中油暫時吸收；另加計先前未調足之吸收金額每公斤0.9元，累計吸收金額為每公斤5.3元，將於日後國際價格跌價時再行回補。