紓困貸款謠言滿天飛！金管會主委顧立雄　3點駁斥傳言「邏輯不對」

▲金管會主委顧立雄。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，政府推出一連串的紓困貸款，包含各部會的紓困貸款、公股銀自有資金的紓困貸款、央行也掏出2000億元中小企業融通方案，其中有1000億元提供小規模營業人紓困。但是近期市場傳言不斷，包含許多借款人「為貸而貸」、「公股銀行衝業績定KPI」、 「資金排擠，真正需要紓困的人反而貸不到」。

金管會主委顧立雄今（1）日在行政院「1988疑難雜症回答part2-融資篇」記者會上三點說明，反駁外界的謠言。

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一，對於外界指稱銀行未達到紓困貸業績「為貸而貸」，顧立雄指出，這個邏輯不對，他表示，會去申請的營業人肯定是有相關需求，而且經過評分、銀行和信保基金的審核才得以核貸，既然都是小規模營業人並且通過紓困審核，區分「比較需要紓困」的營業人和「比較不需紓困」的營業人，這樣「邏輯不對」。

二，針對公股銀定KPI之事，顧立雄說，公股銀行並沒有「懲罰」，既然沒有懲罰就不算KPI，公股銀多是以鼓勵的方式讓行員提供真正需要幫助的企業、民眾，同樣金管會為金融監理機關，對於銀行執行紓困貸款是獎勵銀行以專業及效率方式執行。

三，資金排擠效應，有需求的企業、營業人貸不到款方面，這點也是不正確的。

顧立雄說，依據金管會統計，到2月底銀行業存款餘額達43.2兆元，放款餘額則為32.1兆元，因此銀行體系有充足資金，來因應紓困貸款的需求；而且央行的中小企易融通貸款2000億元是央行自掏出來的資金，央行日前也表達了，如有需求還可以提高到4000億元，到目前為止所申請的案件數，就目前核准的案件來看，紓困貸款有充足的資金可以幫助民眾、企業度過難關。

顧立雄額外補充，有些小規模營業人因為沒有登記稅籍，所以評分表上難達到標準，申請不到貸款，現在行政院已經放寬門檻，使得成立時間短、經驗少的店家，也有機會可申請到貸款，所以小商店、小攤販趕快去申請稅籍，即使未滿1年，還是有機會可以取得紓困貸款。