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勞保局3萬補貼突破百萬人搶辦　預計下周一撥付率可達9成

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▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，自開辦以來吸引大批民眾申辦，勞保局表示，累計開辦至今以來，已經突破百萬人申請，累計件數截至今天為止為100萬5423件。

勞保局表示，今天已經撥付補貼款的累計人數將會有87萬3846人領到，至於撥付的部分並未增加是因為今天為五一勞動節銀行放假，因此無法進行撥款。

請繼續往下閱讀...

不過，勞保局也透露，由於申請件數已突破百萬，接下來周六、周日勞保局同仁也會加班進行審核，為的就是希望可以力拼下周一可以達到9成的撥付率。

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

勞保局也提醒民眾受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。

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