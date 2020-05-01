食藥署管制藥用酒精出口　確保國內供應無虞

▲ 本次管制的產品是領有藥品許可證的藥用酒精與乾洗手，與一般民眾日常購買的產品不同。（圖／記者林悅翻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

經濟部國貿局公告，自今（1）日起限制藥用酒精與乾洗手出口，出口須經衛福部同意。

經濟部國貿局公告指出，依據貨品輸出管理辦法第8條第1項、衛生福利部食品藥物管理署109年4月24日FDA藥字第1091404043號函，公告自109年5月1日起CCC2208.90.10.00-5「未變性之乙醇，其酒精強度以容積計低於80%者」、「消毒劑成品」等2項貨品，增列輸出規定代號「523」，並列入「海關協助查核輸出貨品表」。

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衛福部食藥署藥品組科長楊博文指出，管制對象是針對「領有藥品許可證的藥用酒精與乾洗手」，舉例說明，就是醫院用於手術前的消毒酒精，乾洗手也是醫療用的乾洗手。

楊博文強調，這與一般民眾在市面上所購買的乾洗手與酒精不同，因此此項出口限制並不會影響一般民眾；一般日常用酒精與乾洗手的出口規範，則回到一般民用航空的限制規定。

楊博文指出，本次管制並非全面限制出口，而是需要事前審核出口的目的與用途，如有必要用途（例如有外交目的、捐贈友邦等）才會同意，主要是出口之前要知道有這產品會出口。

楊博文表示，此項限制的目的是為確保醫療用酒精供應無虞，國際上因為防疫行動，酒精原料的需求可能會越來越多，而醫療用酒精與日用酒精原料也有些許不同，需要較高規格，為避免國內資源短缺，因此決定做出此項限制，限制何時結束則要視疫情發展狀況而定。

另外，楊博文也指出，目前台灣藥用酒精的需求與供應皆穩定，沒有短缺疑慮。