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小規模營業人紓困貸款兩大鬆綁　受惠小老闆翻倍

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▲▼5月1日紓困陳時中記者會。（圖／行政院提供）

▲小規模營業人再鬆綁，受惠小老闆增加。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

行政院今（3）日「1988疑難雜症回答part2- 融資篇」記者會，宣布小規模營業人兩大鬆綁條件，其一是將易評分表的核貸分數從70分降為63分，根據行政院估算，原本小規模營業人為50萬，可以再擴大為90萬，再加上核貸成功率提升，受惠的小老闆可望翻倍。

其次是原本並不符合小規模營業人條件，也就是月營業額超過20萬元、必須要開立統一發票的營業人，因為疫情的緣故，所以月營業額下降到20萬元，所以客戶提出401報表的話，也可以申請小規模營業人紓困貸款。

請繼續往下閱讀...

小規模營業人紓困貸款市政府針對月營業額在20萬元以下、「免用統一發票」的小商家推出快速紓困貸款專案，申請貸款50萬元以下、核貸只需3天，利率不超過1%。

這兩項鬆綁，將使央行的小規模營業人紓困貸款可以照顧更多店家和商販。

根據行政院的估算，小規模營業人約50萬家，如果是以原本70分才能核貸的話，貸款核准率大約是85%。如今鬆綁至63分可核貸的話，將初創業、信用小白的年輕人納入，貸款成功率可望再拉高至九成，受惠家數可望從42萬提高到45萬，但這部分還需要聯徵中心確認。

第二部分是將有開統一發票的店家，但因疫情使月營業額下滑到20萬元的小店家也納入的話，小規模營業人的母數就會擴大為90萬人，再計算貸款成功率來計算，受惠的小老闆可望翻倍。

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